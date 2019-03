Andrés Nuviala logra dos podios en el Andaluz

El pasado 9 de marzo se celebró la 5ª jornada del Trofeo Andalucía sub 9, sub 11 y sub 19 de bádminton en Armilla (Granada), última prueba puntuable para el ránking nacional en esta temporada de este circuito andaluz de competiciones para estas categorías. El CD Bádminton Huelva estuvo representado únicamente por Andrés Nuviala, que a pesar de pertenecer aún a categoría sub 17 cuajó un gran torneo y se trajo dos medallas de tierras nazaríes.

En DM 19 parece haber encontrado, junto al malagueño Antonio Martín (Benalmádena), la estabilidad que le faltaba en temporadas anteriores en esta prueba. La pareja, formada a inicios de esta temporada, lleva una trayectoria claramente ascendente y rara es la ocasión en la que se baja del medallero. En esta ocasión, cosecharon una meritoria medalla de plata, tras quedar segundos de la liguilla mediante la que se disputó el torneo. Sólo los también benalmadenses Javier López-Laxman Martínez, primeros favoritos, fuero capaz de derrotarlos por 21-16/21-12 en la última ronda del torneo, donde casualmente ambas parejas se jugaban el título. Previamente, Martín y Nuviala habían resuelto con autoridad el resto de sus enfrentamientos: ante Álvaro Carnero-Abraham Rus (Jorge Guillén-Vélez Málaga), por 21-13/21-14; ante David Armenteros-Gustavo López (Badflay), por 21-12/21-8; y ante Francisco Gutiérrez-Antonio José Muñoz (La Encina), por 21-9/21-7. Un excelente resultado para una pareja de la que se espera mucho en los Campeonatos de Andalucía sub 17, que se celebrarán en el mes de mayo en Montilla (Córdoba).

Sin embargo, en la prueba donde mejor rindió el deportista onubense fue en IM-19, donde mostró su mejor nivel y plantó cara a los favoritos del torneo. En la fase previa, quedó emparejado en el grupo A junto a Antonio José Muñoz (La Encina), al que derrotó por 21-8/21-10, y el primer favorito, Sergio Cardador (Montilla), al que sorprendió por 22-20/20-22/21-19 para pasar al cuadro final como primero de grupo.Clasificado directamente para los cuartos de final, Nuviala no tuvo problemas para superar a Francisco Gutiérrez (La Encina), al que arrolló con un marcador de 21-1/21-6. En semifinales, su rival fue Laxman Martínez (Benalmádena), cuarto favorito, un jugador muy irregular que alterna grandes actuaciones con otras menos brillantes. En esta ocasión, el malagueño se encontró a gusto en la pista y se llevó la primera manga por 21-12, aunque en el segundo juego Nuviala supo reaccionar para igualar el encuentro con un marcador de 21-16 a su favor. En el tercer set, la igualdad fue la tónica hasta los puntos finales, donde Martínez consiguió distanciarse para cerrar el partido a su favor por 21-16, teniendo que conformarse el jugador del Huelva con la medalla de bronce.

Gran resultado y buenísimas sensaciones de Andrés Nuviala en esta parte decisiva de la temporada, que se espera que pueda cerrar con alguna medalla tanto en los Campeonatos de Andalucía sub 17 como en los de categoría sub 19.