Andoni Azurmendi: "No hay ningún español que no haya visto un partido de Carolina”

Que exista Carolina Marín es una suerte y a la vez una responsabilidad. Su éxito lo debe aprovechar como agua de mayo para que el futuro del bádminton en España sea productivo y más fuerte que nunca. Andoni Azurmendi encabeza la Federación de un deporte que crece a pasos agigantados en España. Los niños ya juegan en la calle, además de con un balón de fútbol, con una raqueta y un volante. La semilla ya está sembrada, ahora sólo queda regarla para que florezca.

–Lleva poco más de un año como presidente de la Federación y ya ha abanderado un Mundial en España. El inicio es inmejorable.

–La verdad es que sí. Es cierto que este Mundial está organizándose desde 2018 pero evidentemente todo el trabajo ya bien hecho desde la junta directiva y del presidente anterior, nos ha tocado a nosotros vivirlo. Y el trabajo que se está haciendo es muy bueno, una bonita manera de pasar el primer año.

–¿Cómo se trabaja todo esto? ¿Cuál es el trabajo que hay en la sombra?

–El trabajo que hay en la sombra es exagerado. Se lleva haciendo desde hace tres años que se decidió, pero el último año ha sido frenético. Evidentemente el último mes, dos meses, el trabajo es de una media de 14 horas diarias. Hay gente que está durmiendo no más de 4 horas todos estos días. El cansancio se acumula pero las ganas nos ayudan a seguir.

–Se ha hablado mucho de los números de este mundial, pero ¿cuánto es de importante para la ciudad este evento?

–El campeonato del mundo de bádminton es el quinto evento deportivo más seguido del mundo. Después del campeonato del mundo de fútbol, JJOO… . Evidentemente, la mayor parte, el 95% de los seguidores los tiene en Asia. El campeonato del mundo absoluto sobre todo lo que es una presencia mediática la que da a Huelva en todo el continente asiático. Ahora mismo estos se está viendo en más de 600 millones de hogares, las referencias continuas a Huelva, las marcas que aparecen, todos los anuncios… eso tiene una repercusión importante. En India, en China, en Dinamarca, en Malasia, en Tailandia, en Kuala Lumpur.. en todos los sitios ya saben que Huelva está en el circuito mundial de bádminton.

–Carolina ha tenido mucha o casi toda la culpa de que Huelva sea referente en el bádminton. La ciudad ha acogido un mundial, un europeo, para el año que viene en marzo hay previsto un Super 300...

–Carolina no es que tenga algo que ver, es que tiene todo que ver. Carolina es Huelva, es bádminton y ahora mismo Huelva está en el circuito mundial de bádminton y es de todos conocidos que Carolina es de Huelva. También hay que decir que el pabellón está a la altura de las grandes ciudades del bádminton mundial.

–¿Cómo se mantiene este nivel de presencia con el paso de los años? Al final, Carolina no es infinita.

–Al final es importante, cuando se consigue entrar, como ocurre en el tenis, que hay determinados campeonatos que ya se asocian a ciudades. Y una vez que estás en ese circuito mundial de bádminton, si ha tenido aceptación, en este caso Huelva la tiene (por motivos más que de sobra: por clima, gastronomía, paisanaje…), mantenerse va a resultar sencillo siempre y cuando haya el apoyo económico importante de las instituciones, que es necesario para poder mantenerlo. Evidentemente, tener a una deportista como Carolina facilita todo mucho.

–Más allá de Carolina, ¿cómo se aprovecha el talento que viene detrás?, porque el 90 y mucho por ciento de los jugadores de bádminton llega un momento de su vida en el que tienen que decidir: o trabajar o apostar por el bádminton, pero les cuesta a ellos el dinero.

–Bueno, esa es una decisión muy difícil y muy importante que hay que tomar, no sólo en bádminton, en muchos deportes no profesionales. Quizá cuando hablamos de deporte muchas veces pensamos en fútbol, baloncesto, tenis.. que son deportes profesionales en los que sabe que si uno llega al máximo nivel va a poder vivir de ello. En muchos deportes, el bádminton es uno de ellos, es realmente difícil buscarse eso. Hay una pasión detrás de todo eso, hay que ayudar desde las instituciones, y se ayuda, y por ejemplo el CSD a través de varios programas que tiene o bien las becas… hay un montón de ayudas que permiten que algunos deportistas prolonguen su vida deportiva, que muchas veces es en detrimento de su formación personal. Tenemos que intentar llegar a que el deporte en España, para los deportes no profesionales, no suponga un coste económico a los deportistas, que yo creo que ya hoy en día no lo supone porque hay instituciones como clubes que pueden asumir estos gastos pero sobre todo que no lleve un coste personal, que los deportistas no tengan muchas dudas a la hora de decidir.

–Hay un trabajo detrás para que la gente juegue el bádminton y también tiene que haber otro para crear afición y que llene las gradas.

–En este sentido, es muy de agradecer a los medios el que se den noticias de bádminton. Hace no más de 15 años era prácticamente imposible ver una noticia de bádminton en ningún periódico deportivo incluso, no digo ya de información general. Porque el bádminton no era noticia. Ya hoy en día es bastante la posibilidad de ver bádminton en los periódicos por competiciones nacionales, internacionales… y en ese sentido, dentro de la labor de promoción que hacemos no solo es la que hacemos desde la Federación sino la que hacéis desde los medios de comunicación. Como anécdota siempre digo, hace diez años la gente no sabía ni escribir bádminton. No sabía si terminaba en g, si tenía una v o cómo era. Que tengamos una figura como Carolina y que salga en la televisión… yo creo que no hay ningún español que no haya visto un partido de Carolina. Eso nos va familiarizando con un deporte y es una promoción.