Dos platas para Andalucía en el cierre del espectacular #KDTINF2022 disputado en Huelva

Dos platas que casi saben a oro. Los combinados andaluces que han disputado las grandes finales del Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas no han podido con sus rivales, que en sendos duelos eran los conjuntos de la Comunidad de Madrid, y se han quedado con la miel en los labios al no poder acceder al cajón más alto del podio, lo que no empaña el magnífico torneo realizado.

El cadete masculino sucumbió por 97-68 en un partido en el que los visitantes dominaron el marcador de principio a fin con un estelar González, que se ha convertido en una de las estrellas del campeonato, mientras que el infantil masculino tampoco pudo con los madrileños al caer por un marcador final de 75-88. De esta forma, los representantes onubenses Gonzalo Fernández, Germán Coronel y Alfonso Rodríguez se han colgado una más que valiosa plata que refrenda el gran trabajo llevado a cabo.

Tampoco el cuadro infantil femenino, con la participación onubense de Aisha Seck y de Victoria Gómez, pudo terminar el campeonato con una victoria y sucumbió en el duelo por el bronce ante Canarias por 60-67. En la categoría cadete femenina, el equipo campeón fue el cuadro de la Comunidad Valenciana al ganar a Cataluña por 61-69. El título infantil femenino se lo llevó Cataluña al ganar en la final a Aragón (45-60).