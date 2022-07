El Sporting Club de Huelva anuncia su séptima renovación: Amanda Edgren

El Sporting Club de Huelva va avanzando en la composición de la plantilla, y a la renovación de Amanda Edgren se le suma que Bárbara López jugará con el primer equipos.

Amanda Edgren es la séptima renovación en la plantilla del conjunto onubense de cara a la próxima temporada. Tras llegar en el mercado invernal a mediados de enero, la polivalente centrocampista sueca rápidamente demostró el porqué de la confianza depositada en ella por la dirección deportiva y el cuerpo técnico, y sus detalles técnicos encandilaron a la afición sportinguista, que podrá continuar disfrutando de ella en la campaña 2022/2023.

Edgren se ha mostrado "muy feliz por jugar en el Sporting la próxima temporada. Estoy emocionada por poder jugar la temporada completa y formar parte del equipo desde el inicio". También destacó las buenas sensaciones que ha tenido desde que llegó en enero con la masa social sportinguista: "Los aficionados han sido increíbles y estoy contenta por volveros a ver de nuevo pronto".

Por otro lado, la joven delantera ayamontina Bárbara López Gorrado formará parte de la primera plantilla esta temporada. "Lo afronto con muchas ganas e ilusión, porque es una oportunidad muy importante y espero devolver la confianza que el club deposita en mi; estoy con muchas ganas de empezar ya la nueva temporada", fueron sus primeras palabras como futbolista profesional.

A punto de cumplir los 17 años (nació el 30 de agosto de 2005), su carta de presentación son los casi 40 goles que notó la pasada campaña en el Sporting Club de Huelva B: "Llevo dos temporadas como canterana del Sporting, llegué aquí recién cumplidos los 15 años para jugar en el sénior en Nacional y dos años después llegar al primer equipo me parece increíble, es mi sueño. Con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar ya con el primer equipo, porque voy a cumplir ahora los 17 años y las ganas me comen por empezar", continuó.

Pero antes de completar el pasado curso ya Antonio Toledo se fijó en su potencial para darle la oportunidad de jugar en el primer equipo en la campaña 2022/2023. No en vano, fue una de las canteranas que realizó la pretemporada con el primer equipo el verano pasado. Como relata la propia Bárbara, "he tenido algunos entrenamientos con el primer equipo pero no es lo mismo que la dinámica completa con las compañeras. Conozco algunas, lo que voy a hacer es trabajar como todas y conseguir ganarme el puesto como sea, y pelear por tener todos los minutos posibles".

La jugadora de Ayamonte reveló que llegar a lo más alto, desde que era pequeña, "es un sueño llegar a jugar a nivel profesional, y eso es gracias a la confianza que me ha dado el club y la oportunidad. Estoy muy agradecida porque era mi sueño de siempre".

En cuanto a las expectativas de cara a la próxima campaña 2022/2023, "espero empezar bien, adaptarme en lo que es la vida profesional, porque al final yo vengo de Provincial, solo he jugado un año en Nacional y es un salto muy grande venir a jugar en Primera Iberdrola desde Provincial, pero si el club cree que estoy capacitada, yo le voy a dar todo lo que tengo para conseguir los retos tanto los individuales como los del club".

Y esos retos a nivel colectivos pasan por seguir en la misma línea en la que se acabó el pasado curso: "este año espero lo mismo que el pasado o mejor respecto a la clasificación de la liga. El Sporting ha conseguido una décima posición, que es un logro muy importante para el club, porque siempre está luchando por mantenerse" y logró la permanencia "con solvencia. En la Copa vamos a ir a por todas como siempre, a intentar llegar a la final y lo que surja. Y en la Supercopa vamos a ir con todo también, a intentar meternos en la final, no nos importa el rival ni nada".