Álvaro Robles: "Tuve un golpe de confianza en el Preolímpico que no sé de dónde ha salido"

El palista internacional Álvaro Robles, que el pasado sábado logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, afirma que tuvo en los momentos clave "un golpe de confianza" que no sabe "de dónde ha salido" y destaca que cuajó un "muy buen torneo" donde luchó "mucho" confiando en que tenía que ser para él esa plaza. El jugador onubense superó en el duelo decisivo por una plaza en el preolímpico europeo de Guimaraes (Portugal) al ruso Vladimir Sidorenko, partido que acabó 4-3 a su favor, con un 17-15 en la última manga tras superar cinco bolas de partido.

“Me tocó agarrarme a todo lo que tenía y al final a nivel mental resistí”, explicó Robles, que aseguró que todavía está "procesando" lo conseguido y ese partido de infarto en el que no terminó de dar su mejor versión de juego pero supo ser competitivo y ganar.

Se midió al que hace dos temporadas fue su compañero de equipo en la Bundesliga alemana y ante el que cayó en un enfrentamiento liguero en enero de este año. "Ha mejorado de una manera brutal y ha dado un salto de calidad importante", indicó Robles, que estaba "convencido de que lo iba a hacer mejor y tenía confianza", aunque los nervios que sintió fueron grandes.

Esa sensación traspasó la pantalla para quienes le apoyaban en la distancia y seguían el encuentro: "me han dicho que se lo he puesto muy difícil y que lo han vivido a un nivel tan grande que les iba a dar un ataque", comentó sonriendo el onubense.

En líneas generales, el campeón mundial de dobles de 2019 resaltó que ha vivido un torneo "muy duro", con muchísimos partidos en poco tiempo y con "una tensión muy alta, algo que no había vivido nunca de esta manera".

"Si no me hubiese clasificado habría sido el peor momento de mi carrera”, subrayó el ya olímpico, que en tantos años de preparación para conquistar su sueño ha tenido "muchos baches" y "días malos" que ahora han quedado atrás y se siente "contentísimo y aliviado también".

No obstante, expuso que estaba "preparado mentalmente" para asumir el golpe de no conseguir su objetivo y "desdramatizar", algo que afortunadamente no ha hecho falta. Sabía desde hace un tiempo que el momento para lograr la plaza era en esta cita, porque lograrla por ranking se había puesto "crudo" tras darse "todas las que se podía dar para mal".

Así, con su convicción pese a la presión logró un sueño que lleva "varios ciclos persiguiéndolo y esta vez especialmente", porque le cogía "en el mejor momento para lograrlo". Robles indicó que experimenta sensaciones que "se parecen mucho" a cuando fue subcampeón mundial junto al rumano Ovidiu Ionescu, pero en ese caso no era "un objetivo tan marcado como éste". "La satisfacción de conseguir algo tan importante es muy parecida, pero en este caso tiene el componente especial de que es a nivel individual y es parte de mi proyecto personal", destacó.

Salvo sorpresa, no podrá jugar en Tokio el dobles mixto junto a María Xiao, ya que en Catar consiguieron los puntos necesarios para meterse entre los 16 mejores del mundo del ranking pero los resultados del Preolímpico asiático les dejan como primera pareja reserva.