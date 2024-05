Álvaro Robles, a por la plaza en el Preolímpico de Sarajevo

El palista onubense Álvaro Robles manifestó que hará "el máximo esfuerzo hasta el final" para lograr plaza directa en la modalidad individual para los Juegos Olímpicos de París 2024 en el preolímpico que arranca este miércoles en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. En esta competición se ponen en juego cinco plazas directas, una oportunidad única para no tener que esperar al cierre del ránkin mundial.

Robles declaró que está "jugando muy bien y reventado a partes iguales", pero que ahora mismo pesan en la balanza más las ganas de ser olímpico de nuevo que el cansancio. "Hemos trabajado mucho para estar en este punto", destacó el deportista de Huelva, que busca su segunda clasificación en la modalidad individual para unos Juegos Olímpicos tras debutar en Tokio.

La competición en Sarajevo se extiende entre los días 15 y 19 de mayo, en los que en las dos primeras jornadas se disputarán una fase de grupos en las que se clasifican los dos mejores de cada uno. Estos clasificados disputarán, mediante un sistema de eliminación directa, un torneo en el que los dos finalistas tendrán plaza para París.

Los eliminados pasan a una repesca en la que nuevamente los finalistas y el ganador del duelo por el tercer puesto sellarán su billete para los próximos Juegos Olímpicos. "En individual no está todo como lo teníamos en el mixtos y de momento hay que luchar la plaza en el preolímpico, pero en caso de no cogerla, tocará seguir remando hasta el 18 de junio, día del corte por ranking, donde no estoy mal colocado", explicó.

Robles, que recientemente conquistó la medalla de plata en el WTT Feeder Havirov 2024, ya está clasificado desde abril en los dobles mixtos junto a María Xiao, con quien ha formado una de las mejores parejas del circuito mundial. Sobre qué les convierte en una pareja buena, el onubense consideró que "básicamente el tener un equipo detrás y un plan" es lo que les "ha dado el salto de calidad". En esta modalidad, busca con María Xiao, de aquí a la fecha clave del cierre del ranking, estar "lo más arriba posible para ir con las máximas opciones de conseguir medalla".