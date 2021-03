Alejandro Villalta se proclama campeón de Andalucía sub23 sobre 10.000 metros

El atleta promesa sanjuanero Alejandro Villalta Bueno sube a lo más alto del podio del Campeonato de Andalucía en 5.000 sub 18 y sub 20 y 10.000 sub 23, sénior, Máster y Reunión Andaluza de Fondo, competición celebrada el sábado día 20 en el Polideportivo Mariano Pulido, de Marchena (Sevilla).

En máster categoría M45, José Luis Ferrer Molina (Independiente), sobre 10.000 metros, en la final A entre 16 finalistas obtuvo el metal de bronce, cubriendo la distancia en un tiempo de 33:12.87, consiguiendo la medalla de oro en 33:07.37 el cordobés José Bueno Fernández (A.C. Trotasierra), y la presea de plata en 33:08.22 el gaditano Fidel Jorge Ruíz Torres (La Inmaculada Algeciras).

En categoría sénior sobre 10.000 metros, en la final B entre 4 finalistas Francisco Javier Martín Buceta (Ciudad de Lepe) se clasificó en 2° puesto realizando la distancia con un registro de 34:09.36 y en el total de las dos finales con 16 participantes hizo el 11º mejor tiempo, consiguiendo el oro en 30:25.57 el cordobés Antonio Montero Parejo (A.C. Trotasierra), la plata en 30:56.81 el gaditano Mui Figueroa García-Cubillana (Polideportivo Getafe), y el bronce en 31:19.08 el almeriense Alberto González Quilez (Independiente).

En categoría sub 23 sobre 10.000 metros, entre 7 finalistas el promesa Alejandro Villalta Bueno (Atletismo Arcoíris) se alzó con el máximo galardón completando la distancia en 33:47.84, escoltado en el podio por el sevillano Manuel Tutor Jiménez (Camag Atletismo), que con 34:23.80 se colgó la plata, y el bronce en 34:39.39 fue para el gaditano Jesús Carrera del Cid (Utrerano), mientras Alejandro Caiceo Fernández (Utrerano) se clasificó en un buen 5° puesto, cubriendo los 25 giros a la pista en 36:02.75.

Tanto en categoría sub 23 como en sénior los deportistas debían cumplir unas marcas mínimas u otros requisitos clasificatorios para poder participar.