Alba Vázquez: "Me está costando adaptarme"

La nadadora Alba Vázquez (Club Natación Colombino) pasa en su domicilio familiar de Huelva la actual crisis del coronavirus. La vigente campeona europea, mundial y plusmarquista mundial júnior de 400 metros estilos aspirar a debutar en Tokio en los Juegos Olímpicos. Tras el aplazamiento de los Juegos por un año tendrá más tiempo para sellar su clasificación. La onubense se confiesa en una entrevista a la Federación Andaluza de Natación.

-¿Cómo lleva estos días la inactividad en su casa?

-Dentro de lo que cabe intento tener la menor inactividad posible, pero estando acostumbrada a tantas horas de deporte al día, me esta costando un poco adaptarme. Intento mantenerme ocupada a lo largo del día para no pensar mucho en ello.

-¿Qué tipo de ejercicios puede hacer en estos días?

-Vivo en un piso pequeño, sin balcón ni terraza, por lo que tengo que apartar los muebles del salón para poder tener espacio suficiente para hacer deporte. Teniendo en cuenta esto, también tengo la suerte de tener algunas mancuernas y una cinta de correr en casa así que, estoy variando entre cardio, fuerza, crossfit y algo de correr. Por lo general puedo apañármelas para hacer casi todo el ejercicio de seco que quiera.

-¿Qué opina sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos?

-Creo que es la mejor opción y sobre todo la más justa, teniendo en cuenta que una gran parte de los deportistas que optan a las Olimpiadas están actualmente en casa, sin poder acceder a las instalaciones necesarias para continuar con su preparación. En el caso de los nadadores, obviamente hay algunos que tienen piscina en casa y pueden entrenar de forma un poco más específica que los que no tenemos, pero aun así no se puede comparar con un entrenamiento en piscina olímpica. El aplazamiento de los Juegos nos permite volver a ponernos al nivel de competición que se necesita para ir a una competición de ese tamaño.

Lleva más de cinco semanas sin entrenar en la piscina y no sabe cuándo volverá a la competición

-¿Le puede favorecer que los Juegos Olímpicos sean un año más tarde al acumular un año más de experiencia?

-Llevo más de cinco semanas sin entrenar en piscina, y todavía no sabemos cuando vamos a volver a entrenar con normalidad, por lo que obviamente no sabemos en qué futuras competiciones vamos a estar. Teniendo en cuenta lo anterior, no tengo muy claro que vaya a llegar con mucha más experiencia, aunque claramente, teniendo un año más, podemos estar más tranquilos de que nos dará tiempo de llegar a los Juegos, a pesar del parón actual.

-¿Cómo cree que va a afectar a su preparación estas semanas sin tocar el agua?

-Por mi parte estoy haciendo todo lo posible para llegar con un buen estado de forma a la piscina. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta que, obviamente, tanto tiempo sin tocar agua va ha hacer que cueste al principio, pero insistiendo en la técnica y en buscar las sensaciones de agarrar agua no creo que tardemos mucho en volver a nadar rápido. Así que lo principal sería fijarse en eso.