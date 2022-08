Alba Vázquez, quinta en el Europeo absoluto de Roma en los 400 metros estilos

La nadadora onubense Alba Vázquez firmó una gran actuación en su primera final en una gran competición en la categoría absoluta, tras concluir el sábado en quinta posición en la final de los 400 estilos de los Campeonatos de Europa absolutos que se disputan en Roma.

Vázquez, que firmó su mejor registro de la temporada tras nadar en un crono de 4:42.40 minutos, se quedó a 2.34 segundos de la británica Freya Colbert, que se colgó la medalla de bronce con un tiempo de 4:40.06.

Más lejos quedó la onubense (que se proclamó en el año 2019 campeona del mundo júnior en esta distancia), de la ganadora de la prueba, la húngara Viktoraia Mihalyvari, que logró el oro con un registro de 4:37.56 minutos. Completó el podio la también húngara Zsuzsanna Jakabos que se colgó la medalla de plata con una marca de 4:39.79.

Alba Vázquez (enrolada esta temporada en el Club Natación Churriana) se mostró satisfecha por su posición, pero no por la marca lograda, ya que pese a firmar su mejor registro de la temporada, esperaba un mejor tiempo. "Al final he hecho la mejor marca de la temporada, que está bien, pero no es lo que me esperaba, me esperaba hacer algo menos, pero soy quinta de Europa, así que no me puedo quejar tampoco", señaló Vázquez en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Una quinta plaza que Alba Vázquez cimentó en su buena puesta en escena y que le permitió, como reconoció, mantenerse en carrera durante toda la prueba. "Había hablado con mi entrenador que tenía que salir rápido desde la mariposa y, sobre todo, en la espalda que es lo que más me cuesta, porque luego en la braza no da tiempo de recuperar tanto, así que contenta porque he estado todo el rato en la carrera", indicó Vázquez.

Un resultado que la nadadora onubense, que en el año 2019 se proclamó campeona del mundo júnior de esta distancia, espera en poder mejorar en los próximos años, ya que como recalcó aún tiene "mucho margen de mejora" en esta prueba. "Al final yo con 17 años hice 4:38 minutos, esos que no soy capaz de repetir, por lo que sí que tengo mucho margen de mejora", concluyó.