Unas lloran, otras saltan de alegría

Último día de semifinales, es el día señalado, muchas de ellas lloran y otras saltan de alegría. Algunos se quedan sin cantar sus mejores letras, las guardaban para la gran final y no llegan, otros con poco que han hecho se meten en la final y no tienen tiempo para montar un repertorio nuevo. Es lo de cada año, algunas quieren estar y no lo están y otras quieren llegar y lo consiguen.

Cuando llego a nuestra Bombonera me fijo y creo que es el día más flojo de todo el concurso, muy poquita gente en el teatro, es algo que digo año tras año y que no llego a comprender. Creo que los grupos no han traído ni a sus fans porque eso se ve en el ambiente.

Los primeros en subir a escena son los miembros de la comparsa de Ayamonte. Han preparado este pase como algo especial, sus letras son de las buenas, el autor no se ha cortado nada y la pluma ha volado por encima de este grupo. Saben lo que tienen que hacer y lo hacen.

El cuarteto La F.O.P.A.C. son los siguientes, aunque no se juegan nada porque para mí ya lo tienen todo, hacen una parodia genial. Cachondeo, risa y que el público participe. Muy buen pase el de este cuarteto. Desde este grupo y hasta el final la noche se va a hacer larga, sólo sobresale la comparsa El pregón por sus letras.

A partir de este momento las apuestas están hechas, el jurado hizo su trabajo, subió al las tablas del Gran Teatro y dictó sentencia. El sábado la batalla de las coplas será tremenda, tanto en comparsas como en murgas, en cuartetos debería estar muy clara. A los que han llegado a buen puerto sólo les queda refrendarlo, a los que se quedaron sólo les queda asumirlo y seguir peleando en otros concursos.Para lo que queda mejor no hablo del pregón, sólo os diré que la murga de los primos, los moncherines, fueron el pelotazo de dicho pregón.