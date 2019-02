Desde Isla con canción

Tercer día de concurso. Reventado por el largo viaje que me he metido para ver jugar al Sporting, pero contento. El partido salió de maravilla y ganamos 1-3 al Castuera, anda que no está lejos ese pueblo de Badajoz. Montado desde las seis de la mañana en la camioneta, así he llegado al teatro que no puedo ni moverme, estoy anquilosado.

Hoy el día se presenta flojito de público. Los grupos no tienen ese tirón como para llenar la sala y, claro, como ahora todos los grupos participan en una jartá de concursos pues, nada, la afición tendrá que esperar donde toque más cerquita.

Me gustaría diferenciar entre aficionados y afición de esta fiesta. Los aficionados son los que noche tras noche llegan al teatro y escuchan a todos los grupos, sean buenos, regulares o malos. La afición es lo que traen los grupos, que sólo vienen a ver a los suyos y salen del teatro cuando terminan su actuación, son como los equipos de fútbol, son los ultras de la fiesta y, salvando las distancias, ellos no montan espectáculos, ellos simplemente, vienen , escuchan a su grupo del alma, que por otra parte, lo habrán escuchado seiscientas mil veces y se van, así de simple. Yo por supuesto, me quedo con los aficionados.

El primero en subir a escena es el coro de Isla Cristina, Boulevard Club. Me quedo con su popurrí, fuerza y afinación y cantado con mucho gusto. Olé por estos coristas que han llenado de sabor el Gran Teatro.Desde Ayamonte llegó la murga, Manolito... a ésta eh!, murga que seguramente veremos más adelante pues gusto mucho.

El pelotazo de la noche vino con la comparsa El último Dios, de Huelva, y la murga isleña Las alcalinas, estas dos agrupaciones subieron el listón muy alto.

Hubo un fallo garrafal de presentación, cuando la voz en off equivoca a la gente y hace que se levanten y se vayan con una agrupación detrás de las cortina. Estos detalles hay que saber llevarlos muy bien porque equivocaciones de este tipo nos hunden.