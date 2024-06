‘Working with Nature’, un premio al compromiso ambiental del Puerto

Doce mil hectáreas de espacios protegidos, nada menos que tres reservas naturales, más de 250 especies diferentes de aves, decenas de especies vegetales… los números de la vastísima extensión de terreno que ocupan los estuarios de los ríos Tinto y Odiel, la ría de Huelva, sirven para dar una buena medida del entorno radicalmente diferente y especialmente sensible en el que, desde hace siglos, trabaja el Puerto de Huelva, que además cuenta con el primer enclave industrial de Andalucía y el segundo más importante de España y que cuenta con más de 500 hectáreas protegidas en su zona de servicio. El Puerto de Huelva se ha caracterizado tradicionalmente por su vinculación a la actividad industrial, energética y minera, pero junto con esta actividad industrial conviven distintos espacios de alto valor ecológico e importantes humedales, principalmente, claro, toda el área del Paraje Natural Marismas del Odiel, catalogado como reserva de la biosfera. Seguramente por todo eso la apuesta portuaria por el medio ambiente es tan firme que forma parte, integral y transversalmente, de su propio plan estratégico.

Esta preocupación constante por el entorno en el que se ubica le ha valido al Puerto para ser reconocido con uno de los premios más prestigiosos del sector en el mundo, el premio internacional ‘Working with Nature’, ciclo (2019-2024), concedido por la Asociación Mundial para las Infraestructuras de la Navegación (PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infraestructure) durante la celebración del 35 Congreso Mundial de esta asociación, celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, en el momento de recoger el premio.

El certificado ‘Working with Nature’ (WWN) otorgado a la institución onubense avala en concreto el innovador proyecto que ha permitido implementar unas técnicas que hacen posible que los dragados contribuyan a mejorar el ecosistema del entorno de la ría, una estrategia ambiental de recuperación de hábitats y aves marinas que se lleva a cabo mediante el uso beneficioso de dragados y bio-herramientas. El objetivo del mismo se centra en potenciar la conectividad ecológica en el estuario del Puerto mediante dos acciones. Por un lado, a través del confinamiento de los materiales de dragado para crear nuevos espacios de alto valor e impedir que continúen al océano, y por otro, la recuperación de funciones ecológicas en otros lugares mediante su retirada y posterior restauración. El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha felicitado a los técnicos por el trabajo realizado y ha asegurado que para el Puerto onubense “este galardón es el resultado de una estrategia, que apuesta por la convivencia de nuestro entorno portuario y nuestra actividad industrial con un espacio natural protegido como es el Paraje Marismas del Odiel, reserva de la biosfera, un importante humedal en el que habitan 250 especies de aves”. Igualmente, Santana ha destacado que los nuevos proyectos que se pondrán en marcha en el Puerto de Huelva “nos posicionarán como el clúster de transición energética más importante del sur de Europa”.