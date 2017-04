De furgón de cola

Aveces se dice que cada pueblo tiene lo que se merece. Eso es una exageración, pero viene bien recordarlo cuando se analice su realidad. En este sentido, es útil preguntarse si lo que le ocurre, sea bueno o malo, depende de factores externos, de los internos, de si es de los dos tipos y, en este caso, en qué porcentaje los unos y los otros. Es importante encontrar respuestas objetivas a estas cuestiones de cara a mantener lo que se considere beneficioso o para cambiar lo que se estime perjudicial. Pues bien, merecería la pena que, como andaluces, nos apliquemos en estas disquisiciones a raíz de la difusión del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Como se ha conocido, Andalucía es la comunidad en la que más se ha recortado la inversión pública con respecto al año anterior, un 36,46%. Posiblemente para que no echemos mano de los agravios comparativos también la han disminuido en Cataluña, pero eso sí, tan solo un 2,74%. Esto es, a ellos les quitan los caramelos pero a nosotros el pan. Por supuesto, no es comparable. Teniendo en cuenta aquella cifra, es lógico que sus provincias se vean afectadas negativamente, como es el caso de Huelva que -como resaltaba el miércoles este periódico- se le castiga a la mínima inversión. Pues bien, retomando lo del principio, ¿el trato que recibimos depende sólo de factores externos? ¿Es únicamente debido a que se portan muy mal con nosotros? Pero si se contesta a esto último afirmativamente, a continuación surgiría inmediatamente otra pregunta, ¿Por qué? Desde mi punto de vista, creo que es necesario que los andaluces y los onubenses, en particular, indaguemos sobre cuánto de responsabilidad o, mejor dicho, de culpa tenemos en nuestros estatus y estados en economía, sanidad, educación, etc., porque al margen de que desde fuera no nos tengan en cuenta, nos subestimen o nos toreen también existen factores internos que nos conducen a los resultados que ya conocemos y que no corregimos, especialmente a nivel político. La simplificación de que todo en política es explicable a través de la disyuntiva derecha o izquierda es un grave error con consecuencias muy negativas, hay otras variables de indudable relevancia. Una de ellas, es la territorial. Por mucha globalización que se alcance, eso no hace desaparecer las discriminaciones territoriales. ¿Por qué Andalucía suele ir de furgón de cola en lo positivo? Los andaluces dejaron morir al Partido Andalucista. Por desgracia, no vieron lo mucho que perdían.