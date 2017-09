Récord histórico y medidas

La noticia se las trae. Aunque no ha tenido demasiada repercusión. Récord histórico de destrucción de empleo el pasado 31 de agosto, más de un cuarto de millón de personas que vieron extinguirse sus contratos, evidentemente ligados al turismo. Cuando he escuchado la noticia he recordado otro debate veraniego: esas manifestaciones en Barcelona y otras ciudades mediterráneas contra un modelo de turismo que termina volviéndose contra la población, incapaz de absorber el alocado crecimiento de las últimas décadas. No había un plan: sólo crecer. Y enfermamos de gigantismo.

Este récord es la otra cara del mismo debate. Muchas municipios del sur saben de qué va esto, porque pasan la mayor parte del año picoteando aquí y allá, tirando de ayudas o chapuzas, y cuando llega la época estival se enganchan como camareros/as, limpiadores/as, cocineros/as… en jornadas desmesuradas, con contratos que rara vez coinciden con esas horas, sueldos bajos… atendiendo terrazas, limpiando habitaciones, cocinando mañanas y noches… exprimiendo los días para conseguir ahorrar algo con lo que sobrevivir al invierno. Esa es la experiencia laboral de muchos de los que ahora han firmado el finiquito, y de otros muchos autónomos que estarán haciendo cuentas a ver qué tal resultó la temporada.

No cuestiono que el turismo sea uno de los pilares de nuestra economía, ni que sigamos buscando fórmulas para seguir creciendo, nuevas ofertas que vayan incorporando otros valores medioambientales, sociales, qué se yo. Pero como en tantas cosas hay que saber encontrar la medida, y "cuanto más mejor" no parece que sea una medida sensata. Ya hay localidades andaluzas que tienen la totalidad de las viviendas dedicadas al turismo, o que se convierten en un desierto en cuanto llega el frío. Eso genera muchos problemas sociales y de sostenibilidad del territorio, problemas que se agravaran si no conseguimos encontrar esa "medida".

Ahora que muchos han colgado el delantal, ahora que muchos han terminado de hacer sus cuentas y de pagar facturas, ahora que se recogen veladores, que se cierran chiringuitos… tal vez sea un buen momento para tener un debate sobre el modelo de turismo que queremos. Y en ese plural están incluidos los profesionales, las administraciones, pero también la sociedad, que debería poder decir una palabra sobre qué oferta quiere hacer como destino turístico.