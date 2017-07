Hace solo unos días leí una noticia interesante. El 1 de agosto una gran parte de las empresas de Alemania abren el plazo a los jóvenes a presentar sus solicitudes para conseguir una plaza de FP Dual. Un sistema en el que los alumnos, además de aprender una profesión en la escuela, trabajan en la empresa o en la Administración y cobran un salario con el desarrollo de la profesión. Fíjense qué cosas. La mayoría de las empresas reciben miles de solicitudes para un puñado de plazas. La FP Dual en Alemania funciona y es un éxito.

Casi un millón y medio de jóvenes alemanes cursan estos estudios con remuneración. Así, en el país germano, la tasa de paro juvenil se sitúa por debajo del 7%. ¿Y qué hacemos con la educación en España? Espero y deseo que de una vez por todas se remanguen las chaquetas y nuestros técnicos educativos busquen soluciones a nuestra educación, lleva años herida de muerte.

Otro artículo impactante es el que escribió el escritor Montero Glez. Nos quejamos de nuestra educación, pero nuestra cultura va por el mismo camino. Recuerden que poseen el mismo ministerio, un ministerio bipolar. Escribía Montero Glez a raíz de los derechos que no percibió en vida Camarón de la Isla, y que han seguido sin percibir sus herederos. Más que sorprendente es desafiante. Decía Montero Glez: "Pero claro, en este país donde la palabra "cultura" es una palabra cuchara que vale para todas las sopas, la verdadera cultura sigue enfrentada a un horizonte oscuro donde los herederos de Camarón se tienen que inventar la vida para poder seguir comiendo mientras los corbatillas que manejan el cotarro cultural y la gestión de los derechos de autor ventosean después de pegarse copiosas comidas sin saber afinar una nota en la escala melódica. Esto es algo que da verdadera lache, palabra de origen caló que viene a significar vergüenza".

Veamos, un ministerio bipolar que controla educación y cultura. Un ministerio que no defiende ni la educación ni la cultura. Un ministerio que es el culpable de la alta tasa de desempleo juvenil en España. Nosotros no queremos un ministerio bipolar. Para eso ya tenemos a Trump en Estados Unidos. Por cierto, no sé si lo saben, pero el 4 de julio se celebró el Día de la Independencia norteamericano, y el 23% de los estadounidenses piensa que EE UU se independizó de Francia, México o Alemania. Sin comentarios. Trump va a tener que encargar un par de libros para limpiar su imagen, en España lo ha hecho ya Marta Ferrusola para limpiar la imagen de los Pujol. Es la bipolaridad.