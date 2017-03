Las flores para los palios llegan de Holanda, Ecuador y Kenia

Este año habrá mucha más variedad de flores disponibles para el exorno de los pasos gracias a que la Semana Santa es más tardía. Así lo destaca Antonio Rivera, de Arte Floral Victoria, aunque el frío de las últimas semanas ha podido provocar una merma por las heladas, que queman los brotes en la flor nacional de claveles e iris de las que se suministra el mercado. Sin embargo, para los pasos de palio, donde se utiliza una gran variedad floral, vienen de fuera, de Holanda, Ecuador o Kenia. "De Holanda llega todo, es el gran comercializador, mientras hay países que se especializan, como es el caso de Ecuador, que es el rey de las rosas, que son de tamaño muy grande; Kenia también es un gran productor de rosas y las orquídeas vienen de Tailandia", destaca Antonio Rivera.

Este florista es de los que nunca repite un exorno. En los pasos de Cristo no hay muchas posibilidades, él utiliza "un iris muy especial, morado oscuro de un tamaño más grande". En los palios hay más variedad y ofrece diferentes composiciones de un año a otro para no repetir. Espera siempre que le guste a las hermandades y, para ello, realiza pequeñas muestras con estas flores. Algunas ya están aprobadas por las hermandades, otras se tendrán que ver en los próximos días, que es cuando recibe las muestras de las flores, y las monta en un pequeño bouquet.

Rivera comienza con la Borriquita y culmina con el Resucitado y la Virgen de Piedras Albas

"Intento hacer siempre cosas diferentes, es un arte efímero, único, con el que se pretende sorprender". A ello contribuye la gran cantidad de variedad de flores existentes, "antes solo había el clavel y la rosa, ahora hay mucha variedad que está bastante aceptada. No sólo preocupa cómo está vestida la imagen, sino también sorprender todo el conjunto con las flores", resalta.

En los pasos de Cristo dice que también se puede innovar, aunque no existan tantas posibilidades, "el monte se puede acompañar con un friso en sintonía con el resto de la flor". Para los misterios también hay otra variedad, que es "la de utilizar corchos a modo de monte y exornarlo con flores salteadas".

La Procesión Magna también ha contribuido a algunos cambios de flores que se realizaron en ella y que se repetirá en la Semana Santa, como es el caso del misterio del Prendimiento, que llevará el clavel rojo.

Los precios de las puestas de flores varían mucho de acuerdo con la flor que se lleve. Antonio Rivera asegura que "también se puede usar una flor sencilla y bien montada, también queda muy bien". Un monte clásico puede estar en unos 3.000 euros, "otra cuestión es un paso de palio, donde las flores son muy distintas y todo dependerá de la que se elige".

Antonio Rivera montará la próxima Semana Santa los pasos de 18 hermandades, tanto de Huelva como de Sevilla y repetirá también en la Soledad de Loja, en Granada. Lo hace porque es un compromiso que adquirió hace tres años con la hermandad, porque no hay que olvidar que está bastante lejos. Hasta allí llegan los centros y jarras ya montados "porque no me puedo desplazar". Al igual, se encarga de montar las flores para los monumentos del Jueves Santo y de adornar el paso de la Virgen de Piedras Albas, que es la primera romería de la provincia.