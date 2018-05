Visto para sentencia el juicio de Pablo Comas

Visto para sentencia el juicio contra Pablo Comas por la querella del Trust de Aficionados del Recreativo y el Ayuntamiento. En una segunda jornada marcada por los testimonios de los testigos de las partes, las pruebas periciales y las conclusiones, el acusado ha presenciado prácticamente toda la sesión con un gesto visiblemente más serio que el día previo en el banquillo de los acusados.

El primero en tomar la palabra ha sido Antonio Márquez, auditor de la firma Leal & Martín, encargados de fiscalizar las cuentas de la entidad albiazul durante los mandatos en los que se produjeron los hechos que se juzgan. El auditor se ha remitido a lo declarado en la instrucción previa así como a los informes de auditoría existentes. Toma la palabra a continuación el exconsejero y exsecretario de la entidad recreativista Antonio Martín. Éste ha declarado no recordar con detalle la operación del millón de euros, pero que no la entendió como apropiación indebida de Pablo Comas. Martín incluso ha destacado que “en aquellos años hubo más transparencia que nunca”. Además, “la mala situación económica del club se venía arrastrando desde hacía varios años antes” para incidir en que “fue Hacienda la que dio la puntilla al club cuando rompió el acuerdo de aplazamiento”. En referencia al proyecto de la ciudad deportiva ha insistido en que “era público y notorio” aunque “nunca vi un papel”.

El notario Carlos Toledo ha puesto sus actas a disposición del Tribunal e insistido en que el embargo de la tienda no tuvo nada que ver el arrendamiento del local, cuestión por la que presta testimonio. Desde Valencia ha intervenido por videoconferencia Fernando Roig, consejero delegado del Villarreal. El dirigente amarillo ha refrendado la versión de Comas acerca del acuerdo para el traspaso de Marco Ruben con una reducción en la participación del Decano.

Terminado el turno de los testigos de la defensa se ha abierto la fase pericial. Los peritos han afirmado que el tráfico entre empresas de un mismo titular es algo habitual y que en el caso albiazul no sólo no salió perjudicado el Recre al no apreciar apropiación por parte del acusado, sino que Comas perdió 700.000 euros.

En las conclusiones finales las partes han ratificado las penas solicitadas previamente. Tanto la acusación particular del Trust de Aficionados como la Fiscalía han insistido en pedir 16 años y 6 meses y 18 años de cárcel, respectivamente, así como la nulidad del proceso de compra de las acciones del Recreativo y una indemnización para el club de alrededor de tres millones de euros para el club como presunto autor de delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios, alteración de la contabilidad del club y administración desleal. El abogado del Ayuntamiento ha reclamado una indemnización de casi dos millones de euros para el Decano. La defensa de Comas, por su parte, solicita la absolución del ex presidente albiazul de todos los cargos. El acusado no ha ejercido su derecho a la última palabra.