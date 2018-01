Ubérrimas ubres, pero excesiva succión

Creía que me iba a ir de rositas este año en cuanto al reivindicativo artículo de fútbol en Navidad, pero me ha resultado imposible. Es superior a mis fuerzas abdicar de dicha petición, sobre todo cuando veo la sobredosis de fútbol que se nos viene encima. A partir de ayer, sólo 3 de enero, no queda un solo día sin fútbol en este primer mes del año. La parte positiva es que puede aliviar los efectos de la habitualmente dura cuesta.

No tiene sentido que todo el calendario de enero se cubra. Liga de Primera los lunes, todos los lunes, Copa del Rey martes, miércoles y jueves, y Liga en todas las categorías viernes, sábados y domingos. Sobredosis que no hay cuerpo que lo aguante tras haber dilapidado un año más esos días en que los niños, y no sólo los niños, tienen vacaciones. Como posible respiro, que exista la posibilidad de que no haya partidos de Copa en tres martes y en dos jueves, pero sólo la posibilidad.

Indudablemente, el calendario futbolístico es demoníaco y si ya Guardiola se queja por la laboriosidad de la Premier en Navidad, la generalidad clama contra la forma en que se exprime a futbolistas y también a aficionados. Un alivio grande podría ser recobrar la Copa a partido único, lo que dejaría en la mitad lo que ocupa hoy el torneo del K.O. Claro que los grandes temen a un alcorconazo con un miedo cerval y ya se sabe que donde manda patrón, ni marinero ni gaitas.

Por si fuera poco, cómo la UEFA desdobla la Champions a partir de octavos y cómo la FIFA ordena y manda fechas libres para el fútbol de selecciones. No sé cuánto tiempo va a durar la leche en estas ubérrimas ubres, pero lo cierto es que todo tiene su límite, incluso el poder de convocatoria del mayor espectáculo del mundo. Un espectáculo éste del fútbol que parece de material indestructible, ya que por mucho que lo exprimen desde dentro no deja de interesar a los de fuera.