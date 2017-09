La acusación cree que la defensa pide la nulidad del ADN porque "no le cuadran las cosas"

Ante la sorpresa que dio ayer el letrado de la defensa Francisco Baena Bocanegra en el acto del juicio del doble crimen de Almonte, cuando avanzó que solicitará la nulidad de la prueba de ADN que relaciona al acusado, Francisco Javier Medina, con el escenario de los asesinatos, el letrado que defiende los intereses de la familia de Miguel Ángel Domínguez y María, Gustavo Arduán, lo ha recibido como "una buena noticia". Entiende que la defensa, después de escuchar ayer el testimonio de los dos máximos responsables de la investigación del caso, el capitán y el teniente del equipo de Homicidios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha dado "un paso adelante en contra de los informes de su propios peritos", quienes refieren en sus estudios que las muestras genéticas se han obtenido de forma "impoluta, perfecta, incluso el laboratorio en cuanto a cómo lo hace la Guardia Civil a cómo lo hizo el Instituto Nacional de Toxicología".Cree Arduán que todo atiende a una "estrategia" y ha puesto de manifiesto que los togados defensores partían "de la base de la transferencia de ese ADN". Desde su prisma, como "no le cuadran esas cuentas, tienen que dar marcha atrás y plantear ahora algo que tenían que haber planteado antes, que es la nulidad de la obtención de Medina". Ha estimado en declaraciones a la prensa que este golpe de timón "pone de manifiesto la desesperación de la defensa".Por su parte, el otro abogado de Fran Medina ha explicado a los periodistas que no sólo se van a centrar en la posible ruptura de la cadena de custodia, sino que también cuestiona la acreditación de la toma de muestras de su cliente, que parece ser que no está debidamente documentada. La magistrada que preside el tribunal, Carmen Orland, deberá decidir sobre este asunto en la sentencia o ponerlo en manos del jurado popular.