Un vecino dice que Miguel Ángel conocía a su asesino y que éste era "del pueblo"

En el plenario participaron también como testigos el gerente B en aquel entonces del supermercado y el jefe de la tienda, quien certificó que Medina usaba guantes para que no se le resbalaran los yogures, que tenía pantalón de pescadero para cuando tenía que realizar esa labor (ya que era un trabajador comodín en la empresa) y que cuando el día de autos se despidió, como hacía habitualmente, de cada uno de sus trabajadores antes de marcharse a casa, no vio a Medina.

El testigo, visiblemente nervioso y falto de memoria, tanto que la acusación llegó a preguntarle que si tenía miedo, al final se acabó remitiendo a sus declaraciones previas, en las que había indicado que la persona que discutía con Miguel Ángel era un hombre almonteño "por el tono de voz y la forma de expresarse" y que se proferían frases como "me tienes harto", "lárgate de aquí", "estoy cansado", "cállate ya". Lo que sí dijo el testigo ayer ante el tribunal del jurado es que la bronca "duró muy poco, como un minuto". Y que tras escuchar ruidos muy fuertes "después no se escuchó más nada, hubo silencio". La brevedad del incidente, explicó, hizo que "no le diera mucha importancia".

No se controlaba la salida de la tienda ni el acceso a los cuchillos

Fran Medina es un hombre "normal, con carácter y temperamento fuertes", que podía llegar a enfadarse mucho. Mari Carmen Caubera era su amiga y también de Marianela Olmedo y trabajaba también con ellos en el supermercado de Almonte. Dice que no presenció episodios de agresividad del acusado en el trabajo, pero sí "se enfadaba, lo he visto subido" con compañeros o ladrones de la tienda. Ella certificó que "era fácil acceder a los cuchillos de la carnicería y la pescadería, antes no se controlaba; a raíz del suceso se controla todo mucho más", y que recuerda a Medina trabajando en la pescadería de forma puntual. Debía tener para ello, como todos los que pasaban por ese departamento, unos pantalones con perneras impermeables que no le han sido requisados en ninguno de los registros policiales. También, aunque no se debía, se podía salir de la tienda sin que hubiera control, afirmó. Los guantes, declaró, "tampoco se devuelven" una vez que ya no sirven. Se solicitan nuevos. Sobre la relación de Medina con Marianela, la mujer narró que él era "celoso" y que la tenía "anulada y controlada". La madre y esposa de las víctimas, dijo su amiga, le contó que "a Fran le gustaría casarse, que se lo planteaba, pero que ella era reacia porque ya se había casado y tenía una niña". Cada vez que Marianela pensaba en compartir el futuro con él, "el miedo que tenía es que con Miguel Ángel tenía estabilidad y tranquilidad y sabía que con Medina iba a ser muy diferente porque era muy celoso".