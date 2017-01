Las ventas de juguetes suben por Navidad respecto al año pasado

Son días en los que no cabe un alma por la calles del centro de Huelva. Los instantes de la Navidad se agotan y ya únicamente falta que los Reyes Magos llenen de ilusión el corazón de los onubenses volver a Oriente hasta el año que viene. El trabajo de Sus Majestades durante estos días atrás se ha agilizado de una manera notable con motivo de todas las cartas que los niños y niñas han enviado con sus respectivos deseos. Aguantan en liza los juguetes más tradicionales que cada año inundan las casas de todos y cada uno y aparecen otros nuevos que se convierten, muchas veces, en un imposible por encontrarlos en cada rincón.

Pisar una juguetería en el centro de Huelva se convierte en una odisea debido al número de personas que buscan los juguetes más deseados. Largas colas en los mostradores para pagar; trabajadores que no cesan por los pasillos; y empleados que su única función es la de envolver regalos. Un no parar durante horas en unos días en los que la demanda de juguetes llega al auge anual y, que este año, ha superado en ventas al pasado aunque los onubenses "se han hecho de rogar y lo han dejado todo para el último momento", comentan los empleados de las jugueterías del centro de la ciudad.

"Desde el 2 de enero hasta el 4 son los días más fuertes", explican en la tienda Juguetoon de la calle Gravina. Las ventas son un poco mejor que en el 2015 y las demandas varían dependiendo de si son para niños o para niñas y de su edad. Todo lo relacionado con 'Soy Luna' es lo más vendido para las niñas, "sobre todo los patines" así como las muñecas nacionales fabricadas en España, todo un clásico de estas navidades. Por otro lado, en las cartas de los Reyes Magos, los 'Playmobil' y los 'Lego' son los juguetes más deseados por los niños, entres los que destacan las temáticas de "Piratas y Star Wars".

Otra de las tiendas de juguetes más concurridas en los días previos a los Reyes Magos es la de Osorno, situada en la calle Tres de Agosto. No existe descanso alguno para los trabajadores que hacen de guía por la tienda ante las peticiones de los clientes así como resuelven las tradicionales dudas de si los juguetes llevan las pilas incluidas o no. 'Soy Luna' y 'Playmobil también han sido los regalos más buscados y demandados aunque no han sido los únicos. Juegos de mesa como el de la serpiente o el 'Cara Splash' han provocado más de un quebradero de cabeza a Sus Majestades de Oriente. Y para los más pequeños de la casa, los niños con menos edad, todo lo relacionado con 'Nenuco' y 'Pinypon' será lo que más amanezca mañana por la mañana bajo el árbol de muchas casas onubenses.