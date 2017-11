Los Maristas celebran sus 200 años

El Colegio Colón de Huelva clausuró el Bicentenario Marista con un encuentro celebrado en sus instalaciones, que sirve de alguna manera para iniciar un nuevo camino en este curso escolar, en el que también se celebraron las bodas de oro como hermano marista de José Luis de Vicente.

Durante todo un año se celebraron en nuestra ciudad diferentes actos con ocasión del Bicentenario de la Congregación de los Hermanos Maristas, que está presente en Huelva desde 1933. Es en ese año cuando abre el Colegio Marista de Huelva en la calle Colón, la actual Palos de la Frontera, pasando posteriormente por las calles La Fuente, Isaac Peral y San Andrés para llegar a la sede actual en la avenida del obispo Cantero Cuadrado.

El Colegio Marista de Huelva ha celebrado numerosos actos académicos en el centro dirigidos a sus alumnos, pero igualmente se ha querido remarcar en todo momento la fraternidad con los más necesitados de nuestra ciudad. Actividades que se desarrollaron a través de la asociación Marista Nuevo Horizonte en la barriada de Pérez Cubillas.

En este año se celebró el nacimiento de la congregación Marista de la mano de Marcelino Champagnat, que entendió que el regalo más hermoso que se le puede hacer a un niño es la educación desde la fraternidad. En la actualidad, los hermanos Maristas están presentes en 81 países atendiendo a alrededor de 600.000 menores y jóvenes en más 950 obras educativas y sociales que son asistidas por unos 3.500 hermanos y 52.000 profesores.

Un tiempo que tuvo también como protagonista a la Buena Madre, con una celebración especial en la parroquia de la Purísima Concepción y procesión solemne.

Como colofón a todo, se celebró un acto de clausura que contó con la participación del hermano marista Manuel Jorques, en la que habló sobre la experiencia vivida en el capítulo general de los Hermanos Maristas que ha tenido lugar en Colombia y en el que se ha elegido como nuevo superior general al hermano Ernesto Sánchez.

En la capilla del colegio hubo una celebración eucarística que presidieron el vicario general, Francisco Echevarría, y el párroco de San Sebastián, José Antonio Omist. Durante la misma, la asociación de antiguos alumnos, Ademar, le entregó al hermano José Luis de Vicente su insignia de oro, las tres violetas de sencillez, humildad y modestia, por su labor como hermano y con la asociación.

La jornada contó con una garbanzada solidaria, en la que los participantes a petición del hermano José Luis donaron el coste de la comida al proyecto social del colegio Nuevo Horizonte.

La jornada, que ya había tenido su antesala con un encuentro con los alumnos, tuvo una parte especialmente entrañable con el reconocimiento al hermano José Luis de Vicente, onubense y antiguo alumno del colegio que celebraba en esta clausura del Bicentenario Marista sus bodas de oro como hermano marista. Compartió con todos dos sentimientos especiales: "el primero de acción de gracias a Dios que con su presencia y la fuerza del Espíritu Santo me ha ayudado a vivir la vocación de seguimiento de Jesús a la que me sentí llamado, siguiendo las huellas de María con el estilo que nos propuso san Marcelino. El segundo de mirar con confianza al futuro para seguir descubriendo responsablemente el camino y el horizonte que Él me abre".