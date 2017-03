Un ejemplo de fidelidad

Ejemplo de fidelidad a los colores albiazules. La campaña del cobro de las renovaciones de los abonos para la actual temporada comenzó ayer en las taquillas del Nuevo Colombino. Desde la apertura en el estadio hubo un goteo constante de aficionados recreativistas dispuestos a pagar sus carnets y, de este modo, ayudar al Decano.

Durante este mes los socios que el pasado verano retiraron sus abonos pero no pudieron pagarlos por la situación institucional que atravesaba la entidad tienen una cita ineludible para responder a la llamada del club, que ha utilizado el lema Salgamos del coma. De este modo se colabora con la supervivencia del Recre, que el pasado mes de diciembre cumplió 127 años de existencia.

El club regala una entrada para el partido del domingo a los que paguen esta semana

Las taquillas del Nuevo Colombino están abiertas desde ayer y hasta el viernes en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30. El domingo por la mañana, antes del partido, también lo estarán.

Por la mañana los desembolsos se tuvieron que hacer en metálico y hubo abonados que acudieron al estadio y debieron darse la vuelta sin poder pagar ya que no conocían esa circunstancia, aunque algunos regresaron más tarde con dinero en efectivo en su poder. Por la tarde el club anunció que ya está habilitado también el pago con tarjeta.

Unos 200 socios pasaron por la mañana por el coliseo albiazul. Muchos eran personas mayores o jubilados que no dudaron ni un instante en responder a la llamada del Recreativo. Ya por la tarde se observó la presencia de más gente joven o trabajadores que acudieron al finalizar su jornada laboral, o durante un receso de la misma. Al final de la jornada la cifra de ingresos rondaba las 300 personas.

En total hay entre 5.000 y 6.000 abonados citados ahora a pasar por las taquillas, ya que los que se hicieron nuevos socios en verano sí pagaron.

Los precios de los carnets oscilan entre los 325 euros del palco a los 15 del peque abono para menores hasta cinco años de edad. Existen diferentes modalidades: adulto, pensionista, juvenil (14 a 24 años) e infantil (6 a 13) y precios según la zona del campo. También figura la Grada Joven (a partir de 14 años), que cuesta 60 euros.

El inicio del cobro de los carnés renovados de la pasada campaña responde a la normalización de la situación del órgano de gobierno de la entidad recreativista en el Registro Mercantil, por lo que el club continúa la regularización en sus distintos ámbitos y, con el compromiso de cumplir poco a poco con todas sus obligaciones de pago con todos los estamentos.

Cada uno de los abonados que renueve su carnet esta semana puede llevarse gratuitamente una entrada para el partido del próximo domingo (12:00) frente al Córdoba B.

Antonio Poceiro estuvo ayer por la mañana renovando el carnet de su padre, Manuel Poceiro, y de su hijo Curro. "Es raro venir a pagar en el mes de marzo, pero si hay que hacerlo se hace. Hay que colaborar con el Recreativo", aseguró.

Su progenitor, que fue futbolista del Recreativo de Huelva durante ocho temporadas, ya no suele asistir a los partidos del Recre. "Él no viene al estadio, aunque sigue ayudando al club, suelo hacerlo yo con mi hijo". Antonio Poceiro, que también militó en varios equipos de los escalafones inferiores del Recre en infantiles, juveniles e incluso en el amateur, está convencido de que "el Decano va a conseguir la permanencia esta temporada. En la segunda vuelta ha reaccionado. Es más, creo que el club no desaparecerá nunca", apostilló.

José María Gil y Francisco Vizcaíno son dos jubilados que ayer también pasaron por las taquillas para pagar. El primero, abonado desde 2001, tiene un carné en la Tribuna Baja del estadio, mientras que el segundo, que lleva unos 34 años como socio ("y llevaría más tiempo, pero por circunstancias del trabajo me tuve que marchar de Huelva cerca de una década") tiene su asiento en Gol Sur.

"Hemos cumplido con nuestra obligación. Después de unos seis meses viendo el fútbol ahora llega el momento de pagar los abonos y lo hemos hecho el primer día", indicó Gil. "Hay que tener seriedad y cumplir con lo pactado", recalcó Vizcaíno.

Ambos tienen la esperanza de que la reacción del Recre continúe y el equipo se mantenga en la Segunda División B. "Desde que Pavón puede estar en el banquillo se nota la mejoría. No es lo mismo que esté arriba, en la grada, que en el césped", dijo Gil.

Vizcaíno destacó también "el esfuerzo y el compromiso de los futbolistas, que sin cobrar se están partiendo la cara por estos colores".