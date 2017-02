El consejo evita el caos

El Recreativo supera otra bola de partido. La gestión del consejo de administración albiazul evitó que el pasado 24 de febrero una sanción de la FIFA hubiese dejado al club herido de muerte y en una posición prácticamente sin salida, según fuentes consultadas por este diario. La entidad recibió una notificación desde Zurich vía Federación Española en la que se le comunicaba que tenía hasta el pasado viernes como fecha límite para el pago de 7.793,88 euros (5.496 más 2.297,88 en intereses generados) al Campomaiorense portugués por el traspaso de Carlos Martins al Benfica en 2008, bajo la presidencia de Francisco Mendoza. El conjunto benfiquista abonó 1,2 millones de euros por el 40% de los derechos en propiedad del conjunto onubense. La cantidad pendiente corresponde al 0,5% al que tenía derecho la entidad lusa por el 5% del mecanismo de solidaridad de la FIFA para los traspasos internacionales. En caso de no hacerlo, se enfrentaba a una sanción que iba desde una fuerte multa económica a la pérdida de puntos o un descenso de categoría. Cualquiera de las opciones en la situación actual de la entidad hubiese supuesto un punto de difícil retorno. El consejo de administración albiazul logró afrontar el pago mediante una donación externa, según fuentes consultadas por Huelva Información, al no tener capacidad la entidad para hacerlo por el embargo que pesa sobre sus cuentas y la incapacidad de disponer de ingresos.

La comunicación de la FIFA, a través de la Federación Española, no dejaba lugar a dudas. Al Recre se le abría "un expediente disciplinario por la violación del artículo 64 del Código Disciplinario de la FIFA". De este modo, se exponía "multa, reducción de puntos o descenso a inferior categoría", dejaba claro el escrito. Para evitarlo, urgía al Decano a pagar al Campomaiorense la cantidad referida recordando que sólo el abono suponía el archivo definitivo del caso.

El plazo para eludir la intervención letal del organismo expiraba el pasado viernes 24

Al estupor de la crítica situación que tuvo que afrontar el consejo de administración se suma que la resolución tenía fecha de enero de 2015. El anterior consejo de administración de Pablo Comas tenía conocimiento de ello y se desentendió del compromiso dando largas hasta que llegó al punto de no retorno. En este sentido, fuentes albiazules aseguran que aunque la reclamación tiene su origen en 2008 y fue entonces cuando no se pagó inicialmente, estuvo protegida por el concurso de acreedores durante varios años, aunque esto no evitó el incremento de un 5% de interés anual por el impago. Sin embargo, a la salida del concurso se sucedieron las reclamaciones y las notificaciones por parte de la FIFA al Recre sin recibir respuesta. Agotados todos los plazos, se envió un telefax a la Secretaría General de la Federación Española el pasado 31 de enero con su traslado Recre y con el 24 de febrero como fecha límite para el pago.

El mecanismo de solidaridad establece que en caso de un traspaso internacional el club vendedor debe reservar un 5% del total del fichaje para repartir entre todos los clubes en los que militó el futbolista en su fase de formación. Así, desde los 12 a los 15 años le corresponde un 0,25% a cada club, por lo que por estos cuatro años se reparte un 1% de los ingresos generados, mientras que de los 16 a los 23 se reparte un 0,50 por año hasta completar el 5% del total. El Recreativo en su momento debió incluir al Campomaiorense en el reparto y no lo hizo.

Carlos Martins estuvo en el Decano en la temporada 2007/2008 con Manolo Zambrano en el banquillo. Al término de la campaña en la que el Recre logró la permanencia en el agónico partido contra el Valladolid fue traspasado al Benfica. Casi una década después y con Zambrano ahora en la Presidencia, aquella operación ha estado a punto de herir de muerte a la entidad.