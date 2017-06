"Si se confirma la venta, el nuevo proyecto es ilusionante"

El puntaumbrieño Antonio Domínguez Sacramento (4-4-1993) entró en el Recreativo de Huelva con diez años para militar en los alevines. Desde entonces ha ido pasando por todas las categorías hasta consolidarse en el primer equipo albiazul. En la campaña 2016-17 recién finalizada ha sido el máximo goleador del Decano con ocho tantos. El futbolista, que tiene contrato en vigor para la próxima temporada, se muestra esperanzado con la oferta que ha presentado la sociedad Moody Investments, cuyo hombre fuerte es el empresario Vicente Simón, para hacerse con la mayoría del paquete accionarial del club onubense.

-Esta semana puede ser decisiva para el Recre.

Mi intención es quedarme en el Recreativo, la gente sabe que mi sangre es azul y blanca"

-Estamos todos expectantes a ver qué pasa, leyendo en el periódico y las redes sociales si se confirma la venta y llega un nuevo dueño o no. Pero al final debemos tener tranquilidad porque es algo que no depende de nosotros.

-¿Confía en que haya venta?

-Espero que todo vaya bien, pero con todo lo que ha sucedido en estos años en el club uno se puede esperar cualquier cosa. El consejo de administración ha realizado un buen trabajo, el Ayuntamiento ha sacado el club a la venta y ahora toca esperar a ver si el ofertante cumple con todos los requisitos del pliego para convertirse en el nuevo dueño.

-¿Qué le parece el proyecto deportivo, si finalmente se confirma el cambio de propietario en el Recre?

-El proyecto es ilusionante. Si este señor (se refiere a Vicente Simón) ha apostado por entrar en el club y finalmente se confirma la venta, parece ser que hará un proyecto grandioso para luchar por grandes cosas. Ojalá sea verdad y se confirme todo.

-¿Dónde está pasando las vacaciones?

-De momento estoy pasándolas en Punta Umbría con la familia. Soy una persona familiar y me gusta disfrutar con mis padres, mis abuelos, mis primos y sobre todo con mi mujer y los niños. No sé si saldré pero ya en las fechas que estamos probablemente no vaya a ningún lado.

-El 30 de junio cada vez está más cerca…

-Ya hemos pasado el ecuador del mes. Hay que esperar a ver qué pasa pero lo cierto es que se nos está echando el tiempo encima, como todos los años.

-Ha sido el máximo goleador del Recreativo con ocho goles. Y eso que en la primera vuelta liguera apenas tuvo oportunidades.

-En la primera vuelta jugué solo dos partido de titular y muy pocos minutos. Al inicio de la segunda vuelta marqué un gol contra el Marbella y a partir de ahí sí tuve continuidad y hubo varias jornadas en las que hice gol y he podido acabar como el máximo goleador del equipo, lo que es un orgullo y una satisfacción del trabajo bien hecho no solamente mío sino también de mis compañeros.

-¿De todos los tantos cuál le satisfizo más?

-De esta temporada me quedaría con más de uno, porque excepto los dos que marqué en el encuentro frente al Sanluqueño, todos los demás han servido para darnos puntos. Pero si me tengo que quedar con alguno escogería el de Linares, porque nos jugábamos la vida allí. Ganamos 0-1 y fue una falta lateral en la que golpeé el balón y éste entró. También elegiría el del Melilla porque era el minuto 94. Había que meter el penalti porque si no nos metíamos otra vez abajo. Conseguí meterlo y fue increíble la adrenalina en la celebración con la afición en el Nuevo Colombino.

-¿Y el que considera más complicado?

-Quizá el primero ante el Sanluqueño. Fue un disparo desde lejos y el balón entró por arriba del portero, de vaselina. Creo que ha sido el más bonito de todos, aunque desgraciadamente al equipo le sirviera de poco.

-Actualmente hay sólo ocho jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada. Habrá otra revolución en el plantel.

-El equipo deberá tener una nueva estructura. Esperemos que pronto el dueño que esté y la persona que se encargue de la parcela deportiva puedan empezar a trabajar y empecemos la pretemporada con el máximo posible de jugadores del primer equipo. Hay que esperar que lleguen los nuevos compañeros y que vengan para aportar y sumar en el proyecto, que por fin el club pueda estar donde se merece y luche por estar arriba.

-¿Cree que se podrá pelear por el ascenso?

-Si llega un nuevo dueño y el presupuesto es otro quizá se pueda confeccionar una plantilla más competitiva. Este año lo era también pero al final sufrimos el tema de los impagos. Creo que todo va de la mano y el tema económico afecta. Ojalá que no haya problemas, el propietario lo haga bien en el mercado de fichajes y sea una temporada en la que sólo se hable de fútbol desde el primer entrenamiento hasta el último.

-Quienes no van a estar en la plantilla el próximo verano son Jesús Vázquez, que ha decidido retirarse, ni tampoco Zamora. Supongo que se les va a echar mucho de menos en el vestuario.

-¡Claro! Ellos han sido fundamentales en una plantilla tan joven. He aprendido muchísimo de ellos. A Jesús lo voy a echar muchísimo de menos. Él ha estado muy encima de mí para que pudiera mejorar. Echaré mucho de menos esas charlas por la mañana en la cafetería cuando estábamos los dos y el nutricionista, que llegábamos los primeros y desayunábamos. Jesús aparte de ser el gran capitán es un gran amigo. Espero que todo le vaya bien, algo que estoy seguro que sucederá, y si puedo tenerlo cerquita dentro del club mejor aún.

-¿Si fuera por usted renovaría a Antonio Núñez?

-Con los ojos cerrados. Antonio es un profesional como la copa de un pino que trabaja como el que más. Y aunque tenga la edad que tenga sigue rindiendo mucho en el campo. Creo que es un hombre importante para nosotros.

-¿Y a Pavón?

-Creo que ha hecho méritos para que se le dé una oportunidad de trabajar desde el primer día. El año pasado empezó desde el primer día y en el último momento le quitaron, lo que me pareció un palo injusto y que no se merecía. Luego volvió cuando la plantilla estaba mal y, pese a todos los problemas, logró el objetivo. Creo que merece una oportunidad pero si llega un nuevo dueño es una decisión que deberá tomar y quizá tenga pensado contar con alguien de su confianza, lo que hay que aceptar porque somos profesionales.

-¿Cuándo fue su estreno oficial con el primer equipo albiazul?

-Debuté en la Copa del Rey contra el Sporting de Gijón en septiembre de 2013, en un partido que ganamos 3-2, y el día del debut en la Liga en Segunda División fue en el Nuevo Colombino en diciembre de 2014 contra Las Palmas (2-4).

-¿Aguantaría pasar otra campaña como esta?

-No, sería imposible. Tengo familia, dos niños, y llega un momento en el que no aguantas. Yo soy muy optimista como todo el mundo sabe, pero a mis niños no les puede faltar para comer. Espero que todo vaya bien porque otro año así… Prefiero ni imaginarlo.

-Los futbolistas tienen garantizado el cobro por el convenio que existe con la AFE, pero en el caso del resto de empleados la situación es diferente y arrastran casi dos años de impagos. ¿Son unos héroes que han salvado el club?

-Por supuesto. La gente no sabe lo que es estar muchísimo tiempo sin cobrar y seguir desempeñando tu trabajo; es algo muy duro. Ojalá que pronto se solucione su situación y también la de los extrabajadores del club.

-Tengo entendido que se ha aficionado al golf.

-Empecé a jugar con Antonio Núñez y la verdad es que no soy yo solo. Hay algún compañero más de la plantilla -se refiere a Rafa de Vicente y Ernesto Cornejo- que estamos jugando e intentando aprender porque el golf es un deporte muy difícil y muy divertido. Yo ya tengo mi bolsa de palos y la indumentaria.

-¿Ha bajado su hándicap?

-No porque con el tema del fútbol apenas puedo participar en campeonatos para hacerlo. Sigo con el mismo hándicap. Lo que está claro es que para mejorar hay que dedicarle mucho tiempo.

-Luce bastantes tatuajes. ¿Tienen algún significado?

-La gran mayoría lo tiene. En el brazo izquierdo llevo a Neptuno, dios romano del mar, porque mis abuelos eran marineros. También llevo el número con el que debuté; la fecha y la hora de mi nacimiento; un trébol que llevo con mis amigos, frases... Casi todo lo que tengo tiene un sentido para mí.

-Otra pregunta personal. ¿Por qué juega con las medias por encima de las rodillas?

-Me siento más cómodo. Suelo jugar con las medias altas y cortadas por los tobillos. Juego con los calcetines porque es como entreno, sin medias. Y llevarlas por encima de las rodillas es ya costumbre, como más a gusto me siento. Cada uno tenemos nuestras pequeñas manías.

-Recientemente en Punta Umbría les dieron un homenaje a usted y a su paisano José Alonso.

-Fue una satisfacción. En mi pueblo me siento querido no sólo por la gente de la peña del Recre sino que al ir por la calle la gente me pregunta ¿qué tal?, ¿cómo está el Recre?, ¿qué tal te va? La verdad es que estoy muy agradecido porque la gente nos trata muy bien tanto a mi familia como a mí.

-José Alonso parece que va a ser complicado que continúe. Ofertas no le van a faltar.

-Él es un jugador joven que lleva ya unos ciertos partidos en Segunda B. Sabemos cómo es la categoría y pienso que los filiales potentes irán a por él. Si llega un nuevo dueño al club y le hace una buena oferta seguro que la tendrá en cuenta. Hace un ratito he estado con él en el gimnasio y no sé qué hará, si se quedará o no. Pero bueno, que lo que haga sea beneficioso para él porque tiene un futuro prometedor.

-En su caso sé que el año pasado manejó ofertas para marcharse a jugar fuera, incluso en el extranjero, aunque al final decidió seguir en el Recreativo. ¿Ha recibido alguna ahora?

-A día de hoy tengo la mente en el Recre. Es cierto que he recibido ofertas pero para moverme tiene que ser algo muy fuera de lo normal, de superior categoría. Yo tengo un año más de contrato aquí y mi intención es quedarme siempre y cuando el tema económico mejore y haya una dinámica positiva. Si viene algo de una categoría superior, que de momento no ha llegado nada, habrá que barajarlo siempre que el club y yo salgamos beneficiados. Mi intención es quedarme en Huelva, la gente sabe que mi sangre es azul y blanca.

-¿El objetivo del Recreativo para la próxima temporada?

-Espero que sea ambicioso y el club pueda tener una plantilla para luchar por el ascenso, devolverle a la gente la ilusión y no sufrir tanto como estos dos últimos años. El Recreativo de Huelva es un club grande y debe estar en la zona alta, peleando por dar el salto de categoría.

-¿Y en lo personal?

-Sobre todo que me respeten las lesiones y me vaya bien. Que juegue y esté con confianza. Ojalá siga la racha con los goles y pueda jugar muchos minutos.

-Por último, ¿desea mandar algún mensaje a los seguidores recreativistas?

-Estoy muy agradecido a la afición del Decano por su apoyo incondicional tanto al equipo como a mí. Ha habido partidos que lo he hecho mejor y en otros peor, pero siempre he intentado darlo todo en el campo y cada vez que salía a calentar escuchaba un pequeño aplauso en la grada. La gente siempre ha estado conmigo y me ha apoyado, algo que agradezco mucho. Ojalá que el año que viene todo siga igual, pueda jugar con regularidad, el equipo compita bien y podamos darle muchas alegrías a la afición, que se lo merece todo.