El capitán coge el timón del filial

El capitán toma el mando de la nave. El Recre presentó ayer a Jesús Vázquez como nuevo entrenador del Atlético Onubense, filial albiazul. El nuevo técnico toma el relevo de Juanma Rodríguez tras su renuncia. Vázquez ha comparecido acompañado de Moisés Sánchez, que será su segundo.

Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a su predecesor en el cargo por "todo lo que hizo Juanma Rodríguez por la entidad, y en particular por el filial en tiempos que todo era más difícil". No oculta que "desde el primer momento que me ofrecieron el cargo tras la renuncia, algo inesperada, del mismo de Juanma Rodríguez, me hizo mucha ilusión". Por la confianza está "muy agradecido al club: Manolo Zambrano, Toledano, y Zamora". Los responsables albiazules "me vieron como una persona capaz de estar al mando del Atlético Onubense en un año tan bonito, importante y diferente como este donde volvemos a recuperar la esencia de ese viejo club. Es un orgullo y un honor liderar este proyecto tan ilusionante. También agradecer a Moisés por su aceptación y prestarse a acompañarme en este bonito camino, al igual que a la AD Cartaya".

"Quiero seguir inculcando los mismos valores que tenía como jugador"

En su nueva etapa espera "seguir inculcando los valores que tenía como jugador. Esa es mi intención, a nivel de compromiso mantener el día a día en los entrenamientos y como entrenador en el banquillo y seguir al mismo nivel o por lo menos seguir con la misma ilusión, esfuerzo, trabajo y sacrificio, de eso no tengo la menor duda".

Inicia una nueva etapa profesional en la que "espero que no haya mucha diferencia que cuando era jugador. Las personas tenemos un carácter, sea la labor que se desempeñe. El perfil que tenía como jugador es el mismo que quiero llevar al equipo. Estoy en proceso de formación y es mi primera experiencia, aunque me siento totalmente preparado y con el día a día se aprenderá mucho más. La tranquilidad es que conozco muy bien a la plantilla del filial, son jugadores que he tenido incluso como compañeros y personalmente les conozco a todos, ya sea jugando, entrenando. Los conozco como personas y futbolísticamente y eso me da tranquilidad".

Jesús Vázquez tiene muy presente que su misión es formar jugadores en un conjunto que "depende del primer equipo, de las exigencias que Casquero quiera disponer y con las puertas abiertas de cara a información que el míster del primer equipo necesite para poner a jugadores en formación, ese es el objetivo del Atlético Onubense".