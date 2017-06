El banquillo y la piedra angular

Con las finales de las promociones de ascenso en Segunda B y Tercera se antoja precipitado comenzar a imaginarse los equipos que acompañarán al Recreativo en el Grupo IV. Segura será la presencia de los clubes andaluces, pero habrá que esperar a conocer los 80 equipos que competirán en la categoría de bronce para saber si al Decano le acompañarán murcianos, extremeños, castellano-manchegos e, incluso, algún canario.

De todas formas, y con independencia de la composición final de la tercera división nacional, el ascenso del Lorca a la Liga 1/2/3 y los descensos de Linares, Atlético Sanluqueño, Atlético Mancha Real, Real Jaén y La Roda dejan en catorce el número de equipos que han jugado en Segunda B y que repetirán en la categoría. Con alguna excepción, como el Recre que sigue en proceso de venta, la mayoría de esos clubes ya han comenzado a planificar el próximo ejercicio, cerrando fichajes y poniendo como piedra principal de sus planes la figura de sus entrenador.

Sólo cinco equipos aún no han nombrado a su técnico para la próxima temporada. El Murcia y el Villanovense cayeron hace apenas una semana eliminados en las semifinales de la promoción de ascenso. El cuadro grana comunicó a mediados de semana que Vicente Mir abandona la Nueva Condomina y el Elche no ha tardado en firmarlo para que abandere el proyecto ilicitano en Segunda B. Los extremeños, por su parte, querían seguir contando con Manolo Sanlúcar, pero al gaditano le han salido varias novias tras la buena temporada firmada en Villanueva de la Serena y ha decidido emprender una nueva etapa lejos del Romero Cuerda.

El varapalo de no pelear por el ascenso en los play off aún mantiene libre el banquillo del Mérida, en el que no seguirá Eloy Jiménez, mientras que el cambio en la dirección deportiva del San Fernando ha desembocado en la no continuidad de Antonio Méndez en Bahía Sur. Estos cuatro equipos son, junto al Recreativo, los que aún no han ocupado sus banquillos.

Otros nueve clubes sí que tienen cerrada su parcela técnica. El Cartagena le dará continuidad a Alberto Monteagudo, el Melilla ha firmado a Manolo Herrero, el Marbella ha cerrado la llegada de Fernándo Estévez, Pedro Morilla cambiará las oficinas por el banquillo del Granada B, Julio Cobos se ganó la permanencia en la banqueta de la Balona, el Jumilla ha confiado en Pichi Lucas, el Córdoba le ha dado la batuta de su filial a Francisco J. Herruzo y Extremadura y Ejido han renovado a Juan Sabas y Alberto González, respectivamente.

Por otro lado, es segura la presencia en el Grupo IV del Betis B tras su ascenso. Los verdiblancos seguirán contando con José Juan Romero. Menos claro, pero bastante probable es el retorno al grupo sureño del UCAM, cuya decisión tras el descenso ha sido la de decirle adiós a Francisco.