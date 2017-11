"Al Recre se lo debo todo"

Su chispa iluminó al Decano en los tiempos más oscuros. Si un jugador fue especial en las dos últimas temporadas fue Miguelito, uno de los jugadores más emblemáticos de los últimos tiempos. El rápido mediapunta recreativista desequilibró con su fútbol de puntillas en un Recre que convivió con el desastre. Apariciones como el recordado golazo a la Balompédica Linense en el tiempo de descuento del pasado campeonato permitieron al Decano seguir vivo, mantenerse en Segunda B y tener la posibilidad de abrir el actual tiempo nuevo cargado de esperanza. Miguelito regresa a Huelva el domingo. No lo hará solo. Junto al extremo volverá José Alonso, que es una pieza básica en la zaga costasoleña.

Miguelito lleva más de un mes en el dique seco por una lesión en el tobillo que le ha impedido tener continuidad, pero "tenía marcado en el calendario el partido del Nuevo Colombino" y si no hay recaída "espero estar listo para viajar a Huelva porque no me lo quiero perder". Todo dependerá "de lo que decida el míster". El onubense comienza una semana "muy especial para mí, con una motivación enorme porque es mi equipo, mi ciudad y mi gente".

Su salida no fue "la deseada por nadie". Se siente orgulloso porque "en los dos últimos años en el primer equipo lo di todo por el equipo de mi vida y la gente de Huelva lo sabrá valorar". Actualmente "me debo al Marbella, al que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio casi en el último momento del mercado", pero lamenta que "las circunstancias que se dieron en mi salida no fueron las que esperaba, pero prefiero pasar página porque ya el pasado no va a cambiar. Pasaron cosas que no controlé". El domingo "me va a resultar raro" volver al Nuevo Colombino. "Espero no confundirme de vestuario al entrar", bromea el onubense.

El Marbella llegará a Huelva "en un buen momento, nos hemos hecho fuertes en nuestro campo y arañando puntos fuera de casa, que es fundamental en la categoría". A Miguelito le da "alegría" ver al Recre "mejorando". Sabe que le espera "un Recre diferente al de hace unas jornadas, que con el cambio de entrenador ha crecido y que no debería estar en el puesto en el que está ahora mismo". No pierde detalle de cuanto sucede en el Nuevo Colombino. En la distancia "he visto a un equipo muy intenso en las últimas jornadas que nos lo va a poner muy complicado". El Decano actual "tiene lo que hace falta en la categoría". Miguelito tiene aprendido el mensaje del "partido a partido", pero tiene un deseo claro: "Al final de Liga entre los cuatro primeros estará el Marbella, el Recre y dos más".

A nivel personal encara un choque de sensaciones contradictorias. "Voy a defender a muerte al Marbella que es mi club, al que estoy muy agradecido por la oportunidad y en el que me tratan de maravilla", si bien "a mi Recre le deseo todo lo mejor". Avisa que "si marco jamás lo celebraré. Nunca celebraré un gol que le marque al Recre porque se lo debo todo".

La suya es una historia idílica con la grada del Nuevo Colombino, que siempre le tuvo un cariño especial. El domingo se reencontrará con ella. Espera que lo reciba "bien porque la gente sabe que lo di todo por el club y mi salida no fue porque quisiera ni como yo quería". Confía en que el domingo los aficionados vean "un buen partido, con dos equipos que queremos jugar y que gane el Marbella... Pero después del domingo que el Recre lo gane todo para que esté arriba".

A Miguelito lo que le espera en el Nuevo Colombino no le sorprenderá porque "conozco a la afición de Huelva, la he disfrutado y sé que es un club muy especial. En el vestuario mis compañeros lo hablan con José (Alonso) y conmigo. Todos saben que van a vivir un ambiente que no se ve en ningún otro campo de la categoría y eso motiva".