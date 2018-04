La ocupación hotelera llega hasta el 60% en la Costa onubense

Las previsiones que los hoteleros de la Costa de Huelva manejaban en los últimos días de cara a la Semana Santa se han cumplido al alcanzar la ocupación un 60% (75% en la capital y 80% en la Sierra) durante el puente, no obstante no se han llegado a recuperar las reservas que se habían anulado, en las que se albergaron esperanzas durante el primer tramo de la semana de cara al segundo. En declaraciones a Europa Press el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, precisó que al tener en cuenta "la inestabilidad del tiempo, que la Semana Santa este año ha sido muy pronto y la imagen que se ha dado a nivel nacional de la costa onubense tras los temporales, no se ha podido alcanzar el 75% de ocupación que en un principio llegó a manejarse".