Medio siglo de buenas enseñanzas

Sus paredes rezuman saber. Sus aulas acumulan conocimiento. Y sus pasillos no ocultan las miles de historias y experiencias vividas por cada uno de los aproximadamente 25.000 jóvenes que a lo largo de los últimos 50 años se han formado y han confiado su futuro a este auténtico templo de la enseñanza. Se trata del Instituto de Educación Secundaria Rafael Reyes de Cartaya, que durante el presente curso académico celebra medio siglo de labor docente en el valle del Piedras. Por sus aulas han pasado jóvenes principalmente de Cartaya pero también de Lepe, localidad para la que hasta el curso 94-95 este fue el centro de referencia en el ciclo de Educación Secundaria.

Corría el año 1968. La sociedad estaba cambiando. Y las enseñanzas medias comenzaron a generalizarse por toda la geografía española. Cartaya fue uno de los pocos municipios de la provincia de Huelva donde las autoridades de los últimos años de la Dictadura de Franco decidieron instalar lo que entonces se conocía como un Instituto Técnico de Enseñanza Media, aunque según subraya el catedrático de Historia José Román Delgado, quien dedicó más de 30 años de su vida profesional a la docencia en este centro, "desde el principio, y de una forma un poco heterodoxa, funcionó como instituto de Bachillerato".

Según los datos aportados por la actual dirección del centro, su primera acta de claustro lleva la fecha del 24 de octubre de 1968, y estaba integrado por cinco profesores, una profesora y su primera directora, Emilia Romero. Paradójicamente una mujer, aunque debido a las condiciones que en aquella época vivía el colectivo femenino firmaba como "Señor director". Apenas un centenar de jóvenes formaron parte ese primer año del alumnado de un centro cuyo edificio fue recepcionado, una vez concluida su construcción, casi un año después, el 22 de septiembre de 1969.

Actualmente un total de 80 docentes conforman el claustro del centro y casi un millar de alumnos estudian en él prácticamente todas las etapas de los ciclos superiores, desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta Bachillerato, pasando por Formación Profesional Básica e Inicial de grados Medio y Superior. Además, disfruta de unas instalaciones que, sin cambiar de ubicación, fueron sometidas entre los años 2012 y 2013 a una importante obra de ampliación y remodelación.

A pesar de todo ello, para el historiador natural de Cartaya José Román, lo más importante no son los números, sino lo que el centro ha supuesto y aportado al desarrollo de la comarca a lo largo de estos largos 50 años. Un tiempo en el que el Rafael Reyes "ha vivido y ha sido testigo de cambios importantísimos en la historia de España, de Andalucía y a nivel local". Cambios "extraordinarios" no sólo en materia de educación, sino también relacionados con la situación socioeconómica de Cartaya y Lepe, "que han pasado de ser dos poblaciones intrascendentes a dos municipios importantes desde el punto de vista económico, y la historia del instituto no sólo ha acompañado este avance, sino que en cierta medida lo ha protagonizado".

Según Román Delgado, el Rafael Reyes se fundó con el objetivo de cubrir las necesidades de Educación Secundaria que había en ambos pueblos del valle del Piedras, unas necesidades que estaban ya cubiertas al oeste en Ayamonte con el IES Guadiana (que celebró en 2015 su 60 aniversario), y al otro extremo de la comarca con otros centros históricos en la capital provincial como el Rábida.

En este sentido, uno de los cambios más importantes ha sido para Román Delgado la democratización de la Enseñanza Secundaria entre los jóvenes de ambas poblaciones. Y es que según relata, el Rafael Reyes se inauguró justo cuando él concluyó sus estudios de Bachillerato, los cuales tuvo que realizar en instituciones privadas. "En caso de que el instituto hubiese estado unos años antes, yo habría tenido la oportunidad de haberme formado en un centro público y gratuito, como así lo pudieron hacer los jóvenes que me precedieron".

Finalmente Román Delgado señala que después de más de 30 años ejerciendo la docencia en este centro, "prácticamente la totalidad de mi vida profesional", el IES Rafael Reyes "es una parte importante de mi vida, y sobre todo "el lugar donde he conocido a una gran cantidad de amigos, tanto entre el profesorado como entre el alumnado, e incluso entre los padres y madres de éste".

Para su actual directora, la profesora de matemáticas Estela Villalba Valdayo, un instituto con la "historia y trayectoria" del Rafael Reyes "merece que se celebre su 50 cumpleaños. Y es que según prosigue "es un centro emblemático no sólo para Cartaya, sino también para Lepe y para el resto de municipios de la comarca cuyos jóvenes se formaron aquí en sus primeros años como Villanueva de los Castillejos o San Bartolomé de la Torre, entre otros.

En este sentido coincide con Román Delgado al afirmar que "medio siglo de Educación Secundaria cambian la realidad social de cualquier comarca, y la incidencia del Rafael Reyes ha marcado sin duda el rumbo, la historia y la trayectoria de ésta".

Según ha relatado a este periódico José Román Delgado, originariamente se contempló la posibilidad de poner al centro un nombre religioso, Virgen del Rosario. "Hubiese sido lo habitual en la época", explica. No obstante el entonces alcalde de Cartaya Ricardo de Orta, "impuso que se le pusiera Rafael Reyes", un intelectual natural de la localidad.

Y es que Rafael Reyes (1879-1947), nombrado Hijo Predilecto de Cartaya en el año 2006, fue catedrático de francés, abogado, académico-profesor de la Real Academia de Jurisprudencia y licenciado en Filosofía y Letras. Su trabajo más importante fue el conocido Diccionario francés-español y español-francés (Madrid, 1929), publicado por la Editorial Reyes que él mismo había fundado y que estaba especializada en lenguas extranjeras. Dicha publicación, apunta Román Delgado, "fue absolutamente moderna para su época y su validez sigue vigente en la actualidad". De hecho alcanzó su 41ª edición en 1979. Rafael Reyes también redactó una Gramática sucinta de lengua inglesa (Madrid, 1910), varios libros de texto y manuales de francés como El Traductor Francés (Toledo, 1922), Curso práctico de francés (Madrid, 1923), Gramática sucinta de la lengua francesa y Trozos de Literatura Francesa (ambos de 1906), Historia de la literatura francesa ilustrada (1935) y Trozos de literatura francesa con una historia sucinta de la literatura francesa (1941).

Aunque el centro lleva realizando actividades en el marco de su 50 Aniversario desde el inicio del presente curso escolar, el grueso de la programación se desarrollará desde mañana y hasta el próximo viernes. Así lo ha señalado su directora en la actualidad, Estela Villalba, quien ha detallado que la presentación de un azulejo conmemorativo que para la ocasión ha diseñado Rafael Mateos, exalumno y exdocente del centro, abrirá el martes 24 a las doce del mediodía una jornada de puertas abiertas que supondrá el pistoletazo de salida a la programación, que integra una veintena de actividades hasta el viernes.