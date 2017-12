Andalucía, hacia otra carrera electoral

Culmina hoy un año que en Andalucía supone prácticamente agotar el tercero de los cuatro de la X Legislatura, pues en cuanto transcurra el primer trimestre de 2018 faltará menos de un año para votar, siempre que no medie un adelanto electoral, capacidad reservada en exclusiva a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. El nuevo año será en Andalucía preelectoral y momento de hacer balance. La presidenta hizo el suyo propio ayer, como es ya tradición cada 30 de diciembre. Un balance de 2017 que omitió toda referencia a su apuesta fallida por liderar su partido en toda España -y que distrajo la acción de Gobierno en la Junta- pero no fue ajeno al momento de tensión territorial y al debate sobre las reformas que deben emprenderse en el Reino. Como los andaluces hicieron el 4 de diciembre de hace 40 años y el 28 de febrero de 1980 -hitos que ella rememoró en su mensaje- Díaz enarboló la bandera de la igualdad, que enfatizó que no es incompatible con reconocer la diversidad. Igualdad entre personas más que entre territorios, por más que nuestro Estado complejo se articule en autonomías. Andalucía asume que deberá jugar, de nuevo, un papel equilibrador para que todos los españoles sean tratados por igual. Andalucía goza de gran estabilidad política, pero tiene problemas graves que afrontar. A pesar de estar en la senda del crecimiento y la creación de empleo, 2017 deja todavía una tasa de paro inaceptable -aún del 25%-, y con retroceso en la convergencia. Los servicios básicos necesitan más recursos, tras años de austeridad impuesta, y por eso Díaz volvió a reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica. Y nos acecha una sequía que amenaza un sector productivo esencial: el agroalimentario. Andalucía necesita respuestas a estos y otros retos. Deseamos que los actores políticos e institucionales hallen algunas de ellas aun cuando miren a 2018 a través de urnas transparentes; que sea un año provechoso sin dejar de preparar la cita electoral.