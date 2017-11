Posmachismo

El talento de la mujer es necesario para el buen desarrollo de la vida. Como tan necesario, el del hombre. La vida puede ser mejor mientras el hombre se baje del carro del poder e integre el talento femenino en todos los sectores. ¿Es España un país machista? Según la RAE machismo es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. ¿Y qué es un macho? Un hombre necio. ¿Qué es el feminismo? Una doctrina social favorable a la mujer, a quien concede la capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. En este punto es donde viendo, en general, si en España vivimos en igualdad hombres y mujeres llegamos a la conclusión de que no. Un estudio de Eurostat revela que las mujeres cobramos un 14,9% menos que los hombres, así que trabajamos gratis 54 días de año. Calculan que hasta 2087 hombres y mujeres no recibiremos un salario igual por el mismo trabajo. A las mujeres se nos obliga a tener que estar reivindicando, cada día, alcanzar el manido tema de que haya mujeres en lugares donde se toman decisiones, políticas, sociales, de opinión, judiciales donde aún prevalece el dominio del hombre. En el juicio por el llamado caso de la manada se está denunciando una justicia patriarcal. Miguel Lorente , quien fuera delegado contra la Violencia de Género, es uno de los hombres que comparten esta opinión. Mujeres juristas han añadido que si hubiera un equilibrio de criterios compartidos en el sistema judicial las mismas leyes se interpretarían con una Justicia equilibrada. De los 79 magistrados del Tribunal Supremo sólo 11 son mujeres. Hay demasiada impunidad para el maltratador mientras son miles las mujeres maltratadas que merecen ser atendidas por mujeres en los tribunales. A este país, ya no se le puede permitir esperar a que pasen más años para que tengamos los mismos derechos y vivamos en igualdad real. En este mundo que se hizo por hombres y para hombres emerge un fenómeno llamado posmachismo que Lorente lo define "como una estrategia por los hombres actuales para perpetuar un trayectoria histórica común: cambiar para seguir igual. Son aquellos que se han adaptado a la parte más superficial del discurso feminista, pero a su vez han reelaborado para mantener intacta su posición de dominancia". ¿España es un país machista? Sí. Dejen de ser necios. Desarrollen el talento femenino para alcanzar una vida más justa. Juntos construiremos un mundo mejor.