La sintonía en el campo para atenuar la tensión política

Otra sacudida al Decano, que altera la inercia de la buena sintonía hacia la probabilidad de su buen funcionamiento con mezcla activada: Ayuntamiento como actor principal, la perturbación de la venta testimonial con la tasación de las acciones y la captación al ralentí del interés en satisfacer los abonos bajo el reflejo de la mala experiencia pasada donde más de 700 no pagaron al final y en la renovación al menos cerca de 300 de ellos se pusieron al día. Es la crónica de un laberinto anunciado.

El patrón del Recreativo de nuestros amores, desencantos y excesivas pasiones, ha jugado a la ruleta rusa desde la implicación de Eurosamop en la gestión del club y al final surge el enredo por no aclarar el contrato de su alquiler. Y la reiteración de la estrategia del "no es no", un lema terco y poco inteligente, que sólo aumenta las dudas y desconfianza en los trámites, que empaña la loable iniciativa desde la expropiación de las acciones de Gildoy España y la inscripción del Decano en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

Y el equipo se juega su estabilidad emocional-deportiva frente al compacto Melilla de nuevo absorbido por la inquietud. Y el sosiego de César Negredo es la apuesta decisiva para reconducir la salvación en el terreno. Un rival con la mejor defensa del grupo y la tercera más solvente de toda la Segunda B, que rentabiliza en puntos su poco bagaje ofensivo. Lo único válido es la victoria para un Recreativo con el cuarto peor ataque. Retos dispares separados por seis puntos: Melilla, cinco jornadas sin ganar y flojeando atrás, en el escalón de conexión con el play off de ascenso, y un Recreativo necesitado de aislarse de la contienda política por culpa del amo, que busca la sintonía para ubicarse en la zona tranquila y esperar la recta decisiva con extra de motivación.