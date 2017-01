De provincia

El tema siempre está latente, pero brota con fuerza cuando peor están las cosas en casa -como ahora- y cuando la tele enseña, en ciertos estadios, pancartas con nombres de municipios propios: "Es que gran parte de la provincia de Huelva pasa del Recre", frase mil veces repetida y, tristemente, certera. Pues sí, es verdad, y negar la evidencia sería de primero de parásito gildoyniano. Y yo me pregunto: ¿es que no ha pasado el Recre de la provincia muchas veces? ¿Ha hecho el Decano siempre todo lo que ha estado en su mano para que la provincia lo sintiera como algo realmente suyo? ¿O es que las cosas suceden por casualidad?

Partiendo de la base de que cada uno tiene derecho a ser del equipo que le salga de las pestañas, los milagros, en Fátima: toda España simpatiza con Real Madrid o Barcelona porque son los que siempre vencen. Atlético de Madrid, Athletic Club o Real Sociedad ganaron adeptos en tiempos por sus victorias e incluso otros, como Deportivo o Valencia, también tuvieron auge de seguidores gracias a títulos puntuales o a estrellas mundiales que defendieron sus escudos. Y si aquí nuestro pobre Recre ha estado poco tiempo en la élite y mucho en el alambre no es ilógico que muchos pueblos miren más al Pizjuán o al Villamarín que al Colombino. Y ahora pensemos qué iniciativas se hicieron y se dejaron de hacer cuando la situación deportiva y económica del Decano lo permitía (supuestamente) para promover el recreativismo en nuestras fronteras. Digo iniciativas llamativas, agresivas y eficaces que hicieran que el blanco y el azul permanecieran clavados en la sangre de los receptores, no traer un autobús de la Sierra cada vez que pasa el Halley. Piénsenlo un instante. Pues eso.

Dicho lo cual, no nos fustiguemos más de lo debido: muchos de los que se han desvivido por el club y hoy siguen inmersos en el proceso de resucitación del Recre no nacieron junto al Velódromo ni en Isla Chica precisamente y, en momentos extremos (tenemos ejemplos muy recientes), varios pueblos dieron el paso adelante para poner su granito de arena buscando el milagro. Mi amigo Pablo, sevillano cien por cien y sevillista mil por mil, me dio hace poco su interesante punto de vista sobre este asunto: "mira dónde quedaron el Salamanca, el Mérida, el Burgos... o incluso el Málaga; en Huelva tenéis algo que nadie tiene y, a la hora de la verdad, todos dais el callo". Y mi amigo Pablo tiene más razón que un santo.