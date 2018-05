Con planificación pero sin plan

Triste. Ya ni enfadado ni molesto. El recreativismo necesita una brújula urgentemente y no parece que la tenga. Esa es la impresión que da todo lo que, hoy por hoy, rodea al club albiazul. Se habla de planificación porque parece que toca. Pero se desconoce el plan del Decano. Y sin él, escasa confianza se puede generar dentro y fuera de la institución.

Decepcionado. Nada se sabe del futuro inmediato, más allá de las declaraciones puntuales que el director deportivo va haciendo por los medios de comunicación. Y sin dudar de la veracidad de todo lo dicho, hay que resaltar que van lanzándose ideas sin orden ni concierto, sin una estrategia de comunicación tras ellas, sin un horizonte que lograr, ni un objetivo a conseguir. La sensación que da el Recreativo de Huelva es la de estar sumido en una grave insuficiencia cardíaca. Justamente lo que menos necesita una afición para seguir en la brecha.

Incrédulo. Ante todo lo pasado, nadie parece poner remedio a los males que casi nos llevan a Tercera División. Nadie sabe ahora qué papel puede jugar el consejo de administración, ni el propietario ni el gestor… ni si lo será o no lo será en verano ni si se venderá o no el club ni si es que sí o es que no.

Desesperada. Una afición, que para mí está representada por cada uno de los recreativistas con su razón y su compromiso, mira cómo pasan los días… a la espera de la llamada a sacarse el abono de la nueva temporada, que esta vez sí tendrá que pagar desde el comienzo.

Iluso. Pero he aquí donde, a pesar de todo lo descrito, el recreativista se echa la mano al pecho y oye latir su corazón albiazul. Ese que sigue palpitando por el Decano esperando tiempos mejores.