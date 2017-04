Sin la permanencia no hay nada

Andan los nervios a flor de piel en el entorno recreativista y no faltan motivos para ello. A 23 abril el margen para resolver los problemas extradeportivos de la entidad albiazul es cada vez menor y el personal se pone tenso por más que los mensajes de los responsables sean de confianza y tranquilidad. El recuerdo de la campaña de salvación de la temporada pasada y su agónico final asalta las mentes de los sufridores albiazules. No hay posibilidad de repetirlo. Quedan 70 días mal contados para poner en orden económico un club que sigue en un bloqueo absoluto por el embargo de Hacienda y en permanentes malabares de sus consejeros para gestionar con las manos vacías. Es la pura realidad y hace bien el aficionado en recordarlo, como lo hace el capitán en hacer ruido o colectivos como las peñas para que nadie se relaje, pero que la preocupación institucional no nos desvíe de lo inmediato y lo inmediato es la permanencia a cualquier precio. Sin ella no hay nada.

El plano institucional del Recre está en manos del Ayuntamiento y al Ayuntamiento le corresponde responder y dar una salida. Es un escenario que escapa en estos momentos a jugadores y aficionados. Es un partido que se juega en otro campo. El que sí está en su campo a día de hoy es el deportivo, donde el Decano vuelve a jugársela y donde tiene que poner un año más la base de su supervivencia. Es un momento trascendental. Hace ya un mes que tiene la permanencia en la mano sin terminar de amarrarla, sus rivales ganan y los puntos se encarecen. Urge cerrar de una vez la salvación como sea y mejor hoy ante el Melilla que tener que volver a hacer cuentas y cruzar los dedos con los ojos en otros campos. Hay corazones que no resisten más. Hay que ganar ese partido que falta cuanto antes para centrar entonces todas las miradas en aquel otro.