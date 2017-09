10.000 gigantes

No existen gigantes en la división de bronce del fútbol español. Ninguno de los 80 clubes que engrosan la 2ºB han cosechado cuatro victorias en los doce puntos que se han disputado hasta el momento. Eso demuestra la igualdad, el equilibrio y la opacidad de una categoría en la que los pequeños detalles son los que finalmente hacen que los puntos sumen en el casillero. Uno de los factores en la consecución de puntos de cada jornada es el fortín en el que se resguarda cada equipo. El Nuevo Colombino es un claro ejemplo de ello y aunque el tópico de cada año de "hay que ganar todo en cada partido para estar finalemente con los mejores", esta temporada deja de ser un tópico para convertirse en una pieza fundamental para el futuro deportivo. Llegar a los 10.000 abonados convierte al Decano del Fútbol Español en el perfecto diamante que el resto de los 79 clubes de la categoría quisiera ser. Y ya no solamente por poblar las gradas cada dos semanas, sino por la ilusión generada en una afición que lleva grabado el "sí se puede", "este año sí".

Es cierto que con el paso de las semanas el que no corre vuela y hacerse un hueco privilegiado sólo está al alcance de unos pocos que se disputarán a final de temporada el premio del play off. En Huelva ya hemos conseguido un premio a pesar de todo a expensas del futuro deportivo que depara en el club y es para estar orgullosos de ello. Pero como cada premio, no se puede vivir del pasado y recordar que llegamos a la cifra de los 10.000, sino que hay que mantenerlo. Y no hablo de futuras temporadas sino con la propia asistencia semanal a un estadio que sólo late con la presencia de tantas generaciones que viven con pasión estos colores. Así se consiguen los primeros puntos de cada partido, ya que los goles llegarán en los minutos posteriores. El club no es un gigante. El gigante es la afición que da la vida a ese club.