El festival Costa Contemporánea cancela su edición de este año por falta de apoyos

Tras casi ocho años de trabajo, la organización del festival Costa Contemporánea anunció esta semana que cancela su próxima edición. "Costa Contemporánea, Festival de Danza y Artes Escénicas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Almería, suspende su actividad por ahora", expone su directora Nerea Aguilar en un comunicado en el que adelanta que la próxima edición no tendrá lugar el próximo septiembre, como era habitual desde hace siete años en el Cabo de Gata.

El comunicado publicado en las redes apunta, fundamentalmente, a una responsabilidad de las instituciones "colaboradoras y no colaboradoras, por no haber podido estar al ritmo de crecimiento y necesidades" del festival. "El proyecto es diferente por muchos motivos, es único en el país, por la calidad de su programación y propuesta formativa y por celebrarse en un parque natural, algo que le ha reportado parte del éxito que cosecha; pero también es único precisamente por lo costoso de celebrarse donde se celebra. Costa Contemporánea ha ido creciendo por sí misma, en calidad y desarrollo sociocultural, a pesar de recibir apoyos escasos en comparación con otros proyectos compañeros y con las repercusiones y propuestas. Nosotros nos hemos puesto siempre en la medida de lo posible a la altura de las demandas de ese crecimiento, pero ya no podemos tirar más del carro, a la vista de que la aportación de las instituciones podía ser la misma o incluso inferior este próximo año y de que algunas seguirían sin estar". La suspensión afecta no sólo a la oferta de espectáculos del festival, anunciado en un principio entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, también al Certamen Europeo Mujer Contemporánea que se promovía desde esta cita almeriense.