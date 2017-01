'Por una sanidad digna' convoca el15-E ante la "parálisis" de la Junta

Por todo ello, Hergueta llamó a los onubenses a participar de forma masiva en la manifestación, ya que "no podemos ser la Cenicienta en materia de salud", por lo que "no nos vamos a cansar porque estamos hablando de nuestra salud y es lo que nos merecemos", en un tema que, según ha aseverado, "cuesta vidas".

En la misma línea, Hergueta señaló que el gerente del SAS, José Manuel Aranda, "a lo único que se comprometió con nosotros fue a que tuviéramos una ambulancia para el traslado de críticos propia y no compartida con Sevilla, algo que tampoco se ha cumplido por el momento". Al igual que "tampoco han querido revertir o paralizar la fusión hospitalaria", por lo que han recurrido a los tribunales y están tratando "de ganar tiempo esperando a que bajemos la guardia".

Recordó que de las tres reuniones que la plataforma solicitó, sólo se ha producido la del Defensor del Pueblo Andaluz, pero no la del consejero de Salud, Aquilino Alonso, ni la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "que ya que estuvo aquí el miércoles por lo de la Capitalidad Gastronómica podría haber buscado un hueco para recibirnos".

Tras "la mayor manifestación ciudadana de la historia de Huelva", añadió la también doctora del Infanta Elena, "esperábamos una respuesta contundente de la Administración y que nos tuviera en cuenta para que la sanidad empezara a mejorar", algo que a su juicio "no ha ocurrido". Hergueta entiende que ante una nueva movilización popular contundente, no le quedará más remedio a la Junta que ponerse a dialogar.

La portavoz del movimiento ciudadano Huelva, por una sanidad digna , Paloma Hergueta, llamó ayer a los onubenses a una participación "aún más masiva" que la del 27 de noviembre en la manifestación convocada para el próximo domingo a las 12:30. La protesta saldrá desde la plaza del Antiguo Estadio Colombino y llegará a la Plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto. Hergueta señaló que "no se han cumplido las promesas" y además la situación "ha empeorado en Navidad con el cierre de camas hospitalarias -más que en años anteriores- y la sobrecarga de los profesionales". Para el colectivo convocante, el SAS no ha realizado nada desde el 27-N y sólo se ha limitado a lanzar promesas.

Rifirrafe entre el PP y la Delegación de Salud

El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, anunció su participación en la manifestación del domingo: "Estaremos allí porque desde hace unos dos meses no ha habido ningún cambio por mejorar la situación sanitaria; muy al contrario, todo ha empeorado". "En 20 años -añadió- no ha habido más que promesas incumplidas, no han paralizado la fusión y hay menos médicos y camas".