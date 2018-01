Las quejas de los usuarios sobre la Sanidad descienden en un 20%

Problema de educación y de organización

Aunque en su tratamiento de la dinámica de las Urgencias, el informe de Adepa no obvia que existe un problema de educación cívica y conciencia ciudadana, no es menos cierto que hay otro de "reorganización asistencial que ha de ser efectivo en recursos y tiempo de respuesta". El informe sostiene que "la Administración debería asumir su error en la gestión partiendo de cómo organiza y distribuye, los recursos humanos y materiales, en lugar de culpabilizar, como muchas veces, a los pacientes de no saber utilizarlas de manera correcta: "La excusa en invierno es la ola de frío y en verano el cierre de camas. La realidad es que no existe una infraestructura correcta para utilizar bien las Urgencias. Es labor de los mandatarios sanitarios fomentar campañas de información sobre su uso".