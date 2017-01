Satisfacción pero sin euforia. Así se viven en la Plataforma Huelva, por una sanidad digna las horas posteriores a la manifestación que se desarrolló en la capital el domingo. El 15-E tomó el testigo del 27-N con el mismo argumento y las mismas reivindicaciones: que Huelva tenga la misma asistencia sanitaria que la media andaluza y abandone el furgón de cola nacional.

La portavoz del colectivo, Paloma Hergueta, explicó que esta misma semana se reunirán los integrantes de la plataforma para "valorar lo que se ha hecho hasta el momento", aunque lo que esperan es que "en unos días nos llamen desde el SAS para hablar con nosotros". La también médico considera que las manifestaciones son una herramienta pero no el fin en sí mismo, que no es otro que la provincia cuente con una mejor dotación asistencial.

Preguntada si le sorprendió la masiva respuesta del pasado domingo, la portavoz de Huelva, por una sanidad digna comentó que "esperábamos mantenernos en los términos conseguidos en noviembre pero no podíamos imaginarnos que la participación ciudadana iba a aumentar en 9.000 manifestantes más". Además, el grupo de Facebook ya ha llegado a los 26.400 miembros, de "manera que el movimiento ha tomado un carácter definitivo". La plataforma tenía claro que el domingo "era para nosotros un reto muy importante y se ha convertido en la rúbrica de las reivindicación de muchas personas, lo que nos permite considerar que se ha pasado el límite de no retorno, que no hay marcha atrás en lo que se comenzó el 27-N". Sin embargo, Hergueta evitó ser triunfalista pues subrayó el hecho de que "el éxito llegará cuando logremos lo que queremos". Deseó que "no sea necesario tener que hacer más convocatorias porque eso sería buena señal de que se va por buen camino", pero no lo descartó si no obtienen de la Administración una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones. Ante esta demostración de fuerza que el movimiento ciudadano supo demostrar el domingo a través de la iniciativa de la plataforma, Huelva, por una sanidad digna mantiene sus postulados íntegros. En este sentido, Hergueta argumentó que "no podemos renunciar a ninguno de los puntos que se establecen en nuestra tabla reivindicativa, ya que para nosotros es lo mínimo que se puede pedir al SAS". De este modo, la facultativa definió la postura de la plataforma ante un hipotético inicio de diálogo con la Administración, aspecto éste que hay que tener en cuenta si se tienen presentes las declaraciones, el viernes pasado, del propio consejero de Salud, Aquilino Alonso, quien se mostró abierto a dialogar con estos colectivos o plataformas que se han ido extendiendo por diversas provincias de Andalucía.

Ante este escenario, Paloma Hergueta reiteró su negativa a tener al delegado territorial de Salud, Rafael López, como interlocutor por considerar que en su día despreció al colectivo, si bien no cerró la puerta a reunirse con el director-gerente del Complejo Hospitalario (CHUH), Antonio León, u obviamente, con los principales responsables de la sanidad andaluza como el propio Alonso o el gerente del SAS, José Manuel Aranda.

La plataforma entiende que "hay reivindicaciones que requieren su tiempo para hacerlas realidad, pero hay otras que podrían tener una solución inmediata", de manera que recriminó lo que considera pasividad de la Junta. Así mencionó que "la Administración tiene vías para agilizar algunos temas si tiene voluntad para ello". Así, habló de que "se puede abrir la bolsa de empleo o hacer convocatorias para cubrir la falta de profesionales que existe" o "dar solución rápida al transporte de críticos".

El día después del 15-E, la Delegación Territorial de Salud indicó que "la línea de diálogo sigue abierta a fin de alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales y dar respuesta a sus reivindicaciones", insistiendo en que "la predisposición de la Consejería es la de escuchar a todas las partes tal y como está sucediendo".

Precisamente, gran parte de los responsables de los sindicatos estuvieron presentes en la mañana del domingo como participantes de la manifestación si bien, tal y como estaba estipulado en la convocatoria, a título personal, aunque hubo algunas organizaciones que habían mostrado su apoyo explícito como en los casos del Sindicato Médico (SM) o el de auxiliares de Enfermería (USAE). Uno de ellos fue el presidente del Sindicato de Enfermería Satse-Huelva, Antonio Botello. Señaló que "es evidente que si sale tanta gente a la calle es porque no está contenta con el funcionamiento de la sanidad". Para Botello, "desde la Administración se hacen anuncios de proyectos que se harán realidad en un futuro, cuando lo que importa realmente es el día a día, que es a lo que la gente se enfrenta. De este modo, consideró prioritaria "la apertura de las 80 camas que el CHUH ha perdido y que ralentiza los ingresos". Además, desde Satse se esgrime la necesidad de fortalecer la Atención Primaria: "Si se tiene supervisados a los pacientes en sus propias casas, a través de los enfermeros, se evitarían muchos ingresos hospitalarios".

Para José Manuel Salguero, presidente del SM de Huelva, la ratificación de la demanda social "deberá ser tenida en cuenta por el SAS". La manifestación es "lo que culmina el vaso de una serie de reivindicaciones por las que llevamos luchando hace ya unos años los sindicatos". Salguero confió en que "los proyectos de la Junta vengan con dinero" y esperó que la promesa de "que el CHUH se convierta en hospital de nivel 1" se haga realidad. Desde el SM se entiende "que estamos viviendo un momento histórico que no podemos dejar pasar".

César Cercadillo, del CSIF, se mostró sorprendido por el nivel obtenido en esta segunda convocatoria, aunque lo ve justificado "porque hasta el momento no se ha visto ninguna mejora en la atención sanitaria". Además, hizo una equiparación "entre lo que la gente pide y lo que demandan los sindicatos". De este modo, Cercadillo consideró que "deben seguir las protestas desde todos los ángulos, porque parece que no tienen nada que ofrecernos".

UGT se mostró algo más conciliador. Su responsable, Jesús Tormo, describió algunos de los avances que se están realizando, como las ambulancias para el transporte de críticos o el permanente diálogo que el director-gerente del Complejo Hospitalario está llevando a cabo con todos los profesionales. Para Tormo, la prioridad que debe guiar la actividad de la Administración es la reducción de las listas de espera, que "considero que es la reivindicación principal de los usuarios".