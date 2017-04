Los 66 interinos de los conservatorios, en riesgo de perder el empleo

Más de mil alumnos sufren las consecuencias de la huelga que realizan los interinos de los seis conservatorios de la provincia a causa de la convocatoria realizada por CCOO.

La razón de los paros que se mantendrán, hasta fin de curso, los martes, miércoles y jueves, tienen como origen la convocatoria de oposiciones para este mismo año y que ocasionará un efecto llamada en todo el país. Esto acarreará negativas repercusiones a los docentes interinos, que alcanzan el 70% del total de profesores de los conservatorios.

El seguimiento hasta el momento de la huelga ha sido en Huelva del 75%, muy por encima de la media andaluza. Estas movilizaciones se acompañan de concentraciones ante la Delegación Territorial de Educación y tienen lugar todos los miércoles a las 11:30.

La responsable de Educación de CCOO, Marina Vega, compareció ayer ante los medios con los interinos del Conservatorio Javier Perianes, Pablo Nojas y Antonio Conde. Vega expresó su consternación ante el anuncio de la convocatoria "que se realiza sólo en Andalucía junto a Baleares, pero allí se pide como requisito el catalán". Ante esta situación, el sindicato considera que lo idóneo hubiera sido haber esperado a 2018 "en compañía del resto de comunidades autónomas, pues el que sólo se convoquen aquí hará que muchos vengan a examinarse a Andalucía con el pensamiento en caso de sacar plaza, de marcharse a sus zonas de origen en cuanto puedan, lo que no contribuirá a la estabilidad de las plantillas".

Vega asimismo recriminó la actitud de Educación, que "está esquiroleando la huelga reubicando a parte de los alumnos afectados en otras clases".

Nojas añadió que "tras siete años sin oposiciones, se convocan unas únicas en España, que se entiende que se realizan sólo por un interés político". El docente de piano indicó que "se debería haber tenido en cuenta que hay además un acuerdo firmado el mes pasado en el Ministerio de Hacienda por el que se dará estabilidad a 40.000 interinos en toda Andalucía en un plazo de tres años.

Antonio Conde lamentó que la convocatoria no contribuirá a crear empleo, sino a "sustituir a unos docentes por otros", ya que la convocatoria -de 200 plazas para todos los conservatorios de Andalucía- no tendrá en cuenta el tiempo de servicio. Si no llegas al 5 en el examen, te quedas fuera".

Nojas indicó que "según el propio Estatuto del Empleado Público, la convocatoria podría posponerse incluso hasta 2019", de manera que se preparara "una oferta pública de empleo en condiciones más ventajosas y más numerosa, ya que la ratio entre profesor y alumnos no mejorará" tal y como la ha planteado la Consejería de Educación.