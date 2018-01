"Trabajaremos con el Puerto de Huelva en la posibilidad de cargar por ferrocarril"

Edesde la planta 34 de la torre Cepsa, Madrid parece incluso abarcable. En la oficina del futuro, sin papeles sobre las mesas, sin puestos de trabajo fijos y formada por espacios abiertos, el director de Operaciones de Cepsa, Juan Antonio Vera, recibe al Grupo Joly para hablar del presente y futuro de la compañía de mayor facturación en Andalucía.

-Cepsa anunció una inversión de 40.000 millones de euros a desarrollar hasta 2030. ¿Cuántos se destinarán a sus plantas andaluzas?

En Huelva vamos a poner en marcha una barcaza que permite el suministro a buques de gas natural"En el apartado de Medio Ambiente la refinería de La Rábida hay que mantenerla competitiva"

-El plan de inversión está dividido en tramos de tres y cinco años. En el primer tramo se invertirán unos 7.000 millones de euros, de los cuales 2.000 se destinarán a Andalucía.

-¿A qué proyectos?

-En las refinerías siempre estamos haciendo inversiones de mantenimiento de la competitividad. En ellas gastamos de media 100 millones al año. Aparte de eso tenemos otros proyectos y el mayor es de unos 1.000 millones de euros para preparar la refinería de San Roque para los próximos 20 años, que es lo que hicimos en Palos hace unos años.

-¿Cuál es el futuro a largo plazo entonces de las plantas andaluzas en un contexto en el que la inversión se está derivando a los países en crecimiento?

-La inversión se ejecuta para estar seguros de que las plantas no se cierran. Cuando decimos que nos vamos a ir fuera es porque en España y Portugal, con la pirámide de población que tenemos y coches cada vez más eficientes, el consumo solo puede caer. Pero queremos que nuestras plantas sigan compitiendo. En Europa muchas compañías han dejado de invertir y se han salido del sector, en los últimos diez años se ha perdido el 15% de la capacidad de refino y seguramente se pierda 10 o 15% en los próximos 15. El objetivo es no ser de los que salen.

-¿El futuro de Cepsa pasa por ser cada vez más química?

-Depende de cómo se miren los números. Puede pasar que el margen comercial de la química sea igual que el del refino, pero en volumen la química no puede ser más del 15 o 20% de lo que refinamos, porque eso es lo que destinamos a la parte química. En Andalucía hay dos tipos química, la de materias primas para detergentes (LAB) y el fenol, y en las dos estamos creciendo. Con las plantas de Andalucía suministramos a Europa y África, siempre que crezcan nos irá bien a nosotros.

-¿Crecerá o se mantendrá el nivel de empleo?

-Todas las inversiones suponen contratar a más gente. Pero con la mejora de la eficiencia y unos sistemas cada vez más inteligentes se produce el movimiento contrario, baja el personal. En términos netos crecemos, con empleados fijos o continuos. Y siempre mantenemos un empleo constante en las empresas que contratamos gracias a las inversiones de mantenimiento.

-¿Qué cuota de mercado se han puesto como objetivo a corto o medio plazo en esta área?

-Aspiramos al 10% de la cuota. Cuánto tardaremos no lo sé.

-¿Prevén ampliar su red de estaciones de servicio o el mercado está saturado?

-No dejan de construirse estaciones y las petroleras van perdiendo cuota. Estamos intentando centrarnos en las de más volumen.

-¿Augura algún cierre de refinería en España?

-De las nuestras no, pero tenemos tres y una está parada.

-Tenerife no se cierra.

-Técnicamente está parada y será muy difícil que la volvamos a arrancar. Cuando se construyó esa refinería estaba fuera de la ciudad pero ahora la ciudad la ha rodeado. Además, el problema de Tenerife es que allí no llega el gas natural y así es muy difícil cumplir ciertos condicionantes ambientales. San Roque y La Rábida son otra cosa y hay que mantenerlas competitivas.

-El gasoducto Medgaz cumple 7 años de operación.

-Estamos muy orgullosos porque han transcurrido siete años de operación sin haber parado un solo día. Y es un gasoducto por el que entra el 22-25% del consumo de gas de España. Nuestro sueño sería aumentar la capacidad.

-¿Qué perspectivas hay de que se consolide el cambio a gas natural en el transporte marítimo?

-Como los coches, nadie sabe por dónde va a ir. Nosotros estamos observando con mucho interés, porque somos suministradores de mucho combustible marítimo, sobre todo en la Bahía de Algeciras. Los barcos van a ir definitivamente hacia combustible de bajo azufre, lo que no se sabe es si será fuel, gasóleo o gas natural. Tenemos un proyecto en el Puerto de Barcelona porque tiene infraestructuras, en Huelva vamos a tener una barcaza, pero lo cierto es que a día de hoy todavía no hay una demanda clara. El problema es de logística, Barcelona y Huelva ya tienen el gas natural licuado, pero en Algeciras lo estamos viendo, estamos estudiando con el Puerto y otras compañías como habilitar una infraestructura alimentada desde Huelva que no cueste tanto como una gran planta. Sería el gran puerto, sobre todo para contenedores, ahora hay compañías de contenedores que están estudiando el gas. Aquí hay infraestructuras, pero si un contenedor tiene que venir desde China en el camino tiene que tenerlas también.

-En muchas ocasiones hay quejas porque a la hora de hacer una reivindicación las empresas del territorio son sucursales sin capacidad de decisión para implicar a los responsables. En el caso de la línea de tren Algeciras-Bobadilla, ¿va a sumarse Cepsa a la reivindicación?

-Para todo lo que sea promover infraestructuras pueden contar con nosotros. Precisamente, ahora vamos a mejorar nuestra posibilidad de cargar en ferrocarril en Huelva. Todo lo que sea una mejora de la flexibilidad logística es mucho mejor para los puertos y para nosotros. Pero además lo haremos de forma egoísta, porque a nosotros nos conviene. Iremos de la mano de las autoridades portuarias.

-¿Qué supondría la mejora del tren para Cepsa, en Campo de Gibraltar y Huelva?

-No lo tenemos cuantificado, lo vemos como una cuestión de flexibilidad logística. Y en el caso particular de Algeciras todo lo que ayude a aumentar el tráfico de contenedores significa nuevos clientes para nosotros. Que crezca el Puerto de Algeciras es bueno para nosotros por definición. Es más, todo lo que sea Algeciras frente a Tánger, mejor.

-¿Hacia donde va la responsabilidad corporativa de Cepsa?

-A que se nos vea que participamos en la sociedad, no te puedes quedar solo en la parte industrial. Ahora, más que hacer más cosas lo que ocurre es que las contamos. Hay ciertos países que también nos han ayudado a replantearnos la RSC, porque hay sitios en los que te reclaman hacer algo y una vez que te obligan en un país lo haces en todos en los que tienes presencia. Eso tiene una retroalimentación positiva, acabas dando el máximo en cada país.