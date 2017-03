Figueroa dice que "seguramente" se inhibirá de votar en el Pleno de hoy

Podrá ser el número perfecto en la cultura medieval cristiana (simboliza el movimiento continuo y la perfección de lo acabado, amén de representar la trinidad) pero, en otros muchos casos, el tres no es garantía de buena sintonía. Hasta tal punto que un trío inicialmente perfecto puede llegar a convertirse en la casa de Tócame Roque, por evitar recurrir a la popular expresión referente a la Bernarda, que no es plan.

Del refranero a la cotidianidad del día, las mociones que Mesa de la Ría y PP llevan hoy al Pleno para que el Ayuntamiento de la capital otorgue a favor de la guardería Chicos 3 una concesión demanial para uso privativo y temporal de al menos 75 metros cuadrados de suelo público (para su utilización como patio de juegos), pondrán sobre la mesa las discrepancias de un grupo municipal -con tres miembros- dinamitado y en la picota. El de Ciudadanos.

Gavilán llevará un contrainforme para rebatir la opinión del secretario municipal Unos 200 padres cuyos hijos son usuarios de Chicos quieren asistir a la sesión

La concesión demanial persigue frenar el cierre (en el próximo curso) de Chicos 3. La Delegación de Educación le ha revocado la concesión al no considerar que el espacio de juegos habilitado sea un patio por carecer de apertura al aire libre en el techo. A la hora de votar este punto, el portavoz de la formación naranja, Enrique Figueroa, "seguramente" se inhiba, aunque para tomar la decisión final hablará antes con el secretario municipal del Ayuntamiento y con su abogado, tal y como aseguró en el día de ayer.

Su consulta a la almohada tiene que ver con el escrito de recusación que Centros Infantiles Chicos presentó ayer en el Ayuntamiento. En el mismo, pide al alcalde, Gabriel Cruz, que el portavoz de C's "se abstenga de voto y decisión" en el punto número 28 del orden del día, en el que se debatirá la moción que presenta Rafael Gavilán, al tener "interés directo y personal" en este punto "por tener relación directa familiar con el representante legal de Kimafido S.L" (entidad que explota las guardería Micos), que es hijo suyo. Según Centros Infantiles Chico, Kimafido es parte interesada "en la totalidad de los procedimientos entablados" relativos a la concesión demanial. No en vano, señala que es la entidad que inició hace años las acciones judiciales contra Chicos 3.

Tanto si Figueroa se abstiene de motu proprio como si lo hace por decisión del Pleno, la inhibición sería "legítima" a juicio de Julio Díaz. Para el parlamentario andaluz y portavoz de Ciudadanos Huelva esto sería una decisión que entra en los parámetros de la normalidad, tal y como aseguró ayer a este rotativo, ya que existe "un grado de consanguinidad directa" en este caso y Figueroa, al igual que cualquier edil, es ciudadano y tiene su familia y su vida fuera del Ayuntamiento.

Pase lo que pase, Ruperto Gallardo, el presidente del grupo municipal, tiene claro que no apoyará la concesión demanial. Dará un no tajante o una tibia abstención ante las mociones de Mesa de la Ría y de los populares porque "27 ediles no pueden estar por encima de una sentencia del TSJA". Y es que, a su juicio, no se puede apoyar una medida "sentenciada" y con un informe desfavorable del secretario municipal, que ve "inadmisible" la concesión demanial para el patio de Chicos 3.

Completa el trío la ex portavoz María Martín, cuya intención es votar favorablemente la concesión de la licencia. Aunque la edil no quiso avanzar ayer su postura y prefirió reservar el sentido de su voto, fuentes cercanas consultadas aseguran que Martín, enfrentada a sus dos compañeros de grupo, dará su beneplácito a las mociones. El suyo será un voto particular y contrapuesto al de sus partenaires, con quienes la relación está rota. Precisamente este mismo mes el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva admitió a trámite el recurso de protección de derechos fundamentales presentado por ella contra el Consistorio y sus dos compañeros por "cese ilegal", que tuvo lugar en noviembre de 2016, dos meses después de coger una baja médica por embarazo de riesgo.

Pero no todos los focos estarán puestos en Ciudadanos. En el día de ayer, padres y otros familiares de los niños de Chicos 3, así como de los otros dos centros infantiles que la entidad tiene en Huelva se organizaron para movilizarse y asistir a la sesión plenaria, a la que prevén acudir unos 200 afectados, según señalaron. De cara a la misma, el equipo de gobierno local solicitó a la secretaría general un informe jurídico que tumba la vía de la concesión demanial para el aprovechamiento privativo de la porción de acerado público.

En opinión del secretario, aunque se ocupe ahora algo menos de la superficie inicialmente planteada, resulta "inadmisible", porque vuelve a suponer la ocupación privativa de un espacio viario que "implica, en palabras del TSJA, una restricción y limitación incompatible con su destino público general y por cuanto supone una solución que el propio tribunal ha considerado fraudulenta respecto del correcto cumplimiento de lo ya resuelto en sentencia de 11 de febrero de 2010".

El portavoz de Mesa lo rebatirá con otro informe, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que se explica que Centros Infantiles Chico está en este punto "por un error del Ayuntamiento", al otorgar un uso con licencia en vez de concesión y por un "interés de una empresa en competencia directa". En todo caso, el documento valora que vincular las resoluciones judiciales "existentes y cumplidas" a la concesión de suelo supone "una limitación y merma de derechos".

Para el concejal de Mesa de la Ría, el informe del secretario municipal no deja de ser una "opinión jurídica" que en ningún caso comparte. Gavilán sostiene que los procedimientos judiciales a los que el secretario alude corresponden a una situación anterior que se tramitó por parte del Ayuntamiento con defectos formales (como el de autorizar el patio de juegos bajo la fórmula de licencia administrativa en lugar de utilizar la correcta de concesión demanial).