El voto de una concejal de C's contra su partido permite aprobar la concesión a la guardería Chicos 3

Prometía ser un pleno bronco y lo fue. A pesar de que no correspondía en el orden del día, la proposición para otorgar una concesión administrativa en favor de la guardería Chicos 3, fue adelantado como el primero de ellos debido a la inusitada presencia de familias y docentes afectados en un salón de plenos lleno a reventar. La propuesta fue presentada por Mesa de la Ría y PP y desde un principio los intereses particulares del concejal de Ciudadanos, Enrique Figueroa, planeó sobre todas las intervenciones. Al final el aludido no se presentó, aunque fue el voto díscolo de la concejal de Ciudadanos María Martín que lo hizo en contra de su propio partido la que permitió su aprobación; 14 síes frente a 12 noes del PSOE y de Ruperto Gallardo que votó al lado de la silla vacía de su compañero. De haber respetado la disciplina de voto, se hubiera registrado un empate a 13 y hubiera decidido el voto de calidad del alcalde, con lo que la moción no hubiera salido adelante.

Dos horas de discusiones que finalizaron con los abrazos de los afectados a los concejales que habían apoyado su propuesta. Los 120 minutos fueron un más que duro enfrentamiento entre el concejal de Urbanismo Manuel Gómez y el concejal popular Francisco Moro quien ocupó la misma cartera. El primero de ellos le afeó la conducta mantenida durante la etapa que ejerció tal responsabilidad y le culpó por haber permitido llegar a esta situación. El segundo, visiblemente afectado, le lanzó constantes reproches y pidió, a lo que se sumó el representante de IU, Pedro Jiménez, en buscar una solución lógica al problema.

El tono fue tan bronco que obligó al alcalde a intervenir para reprochar los modos del representante popular, así como para pedir calma a un público que lanzó algún que otro exabrupto contra aquellos que defendían la postura de cerrar la guardería que, al menos de momento, continuará abierta.