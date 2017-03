La oposición pide información sobre el presupuesto y más participación

Tras el informe desfavorable del Consejo Consultivo Andaluz y el recurso interpuesto por el Gobierno a los presupuestos de 2016, aprobados por el equipo de gobierno con el voto de C's tras llevar a cabo una revisión de oficio del Plan de Ajuste, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad una moción del PP en la que solicitaba al equipo de gobierno que cuanto antes presente un proyecto de presupuestos para 2017 "ajustado a la ley" y para que dé explicaciones sobre la situación presupuestaria en la que está actualmente el Ayuntamiento. La oposición, además, pidió que las cuentas sean participativas y que no se presenten en el último momento.

Pero la acusación ante los medios -previa a la celebración del Pleno- de la portavoz del PP, Pilar Miranda, sobre el "veto" impuesto por el alcalde, Gabriel Cruz, a su solicitud para que la teniente de alcalde María Villadeamigo compareciera en la sesión de ayer provocó el enfado de esta última, que la acusó de mentir e insistió en que el PSOE está dispuesto a hablar de lo que haga falta, pero siguiendo las reglas. "El reglamento orgánico municipal regula en el artículo 104 el régimen de la comparecencia en el Pleno. Para informar a petición propia, de un grupo, o por la quinta parte de los ediles, tiene que haber una antelación mínima de 5 días hábiles. Esto usted no lo sabía y no ha sido capaz de hacerlo", señaló.

Su respuesta encendió a Miranda, que defendió su procedimiento y aseguró que si ella fuese la responsable de Economía y el presupuesto municipal estuviese en los tribunales no le preguntaría al secretario municipal si debe comparecer o no ante el Pleno para dar explicaciones. "Presionáis a los técnicos municipales. (...) Esto es cuestión de voluntad política. No le falto al respeto al secretario municipal, digo que lo presionáis al máximo", señaló.

A su juicio, es importante abordar la situación de las cuentas de 2016, prorrogadas en 2017, porque si los tribunales las anulan, "se puede paralizar la ciudad". Además, defendió el derecho de la ciudadanía a tener información sobre las posibles consecuencias. Villadeamigo le contestó que habrá una comparecencia y no porque lo pidan todos los grupos, ya que con la solicitud de uno basta. Además, Cruz defendió las bondades de las cuentas de 2016: "Bendito presupuesto que usted ha acusado de ilegal", señaló, al tiempo que se refirió a las iniciativas que éste ha posibilitado, como el plan de empleo, la mejora de Emtusa o la peatonalización de la avenida Italia.

estibadores.Todos los grupos menos el PP aprobaron, por iniciativa del PSOE, que el Consistorio inste al Gobierno a consensuar una solución que cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE "pero garantizando la subrogación real de los actuales empleados con los mismos derechos laborales conquistados durante años".