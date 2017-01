Cultura protegerá ahora la fuente de la calle Palos de la intemperie

La Consejería de Cultura después de 18 años de ser rescatada la fuente de la calle Palos, del siglo I a. C., no tiene fecha para la restauración mientras permanece en continuo deterioro que supone el estar a la intemperie sin ningún tipo de protección. Sufre un evidente deterioro que se observa visualmente, en el ennegrecimiento de la piedra que nada tiene que ver con el aspecto con el que fue trasladada y el crecimiento de hierbas y verdín.

Ahora se anuncia por parte de Cultura, tras la publicación en Huelva Información del estado en el que se encuentra en la trasera del Museo Provincial, que "tiene previsto de inmediato restituir los materiales actuales de forraje y protección (madera y foam) y construir una montera para evitar que le caiga la lluvia directamente, dejando un espacio para que la pieza transpire y evitar la humedad".

No considera adecuado restaurarla sin disponer de sitio donde poder exponerla

Dieciocho años después la Consejería de Cultura informa que "tiene planeado restaurar la fuente", aunque todo depende de contar "con un espacio adecuado para su ubicación". Asegura que "no existe posibilidad de exponerla en el interior del museo por falta de espacio", por lo que dice que "asumir los gastos de restauración para dejarla de nuevo a la intemperie no tendrá mucho sentido".

Cultura recuerda que en la actualidad se aconseja que los procesos de restauración de piezas arqueológicas sean realizados por un equipo multidisciplinar con el fin de garantizar el éxito del proceso en todas sus fases, desde el hallazgo hasta la conservación y musealización. En este sentido "los técnicos de Cultura, del Museo de Huelva y varios de la Universidad de Huelva consultados aconsejan no realizar el proceso hasta no disponer de una ubicación adecuada para la última fase de conservación y musealización, que en estos momentos no existe". Apostilla que "esta inversión sería en vano pues al pieza volvería a quedar al aire libre".

La Junta de Andalucía recuperó esta fuente en 1989 y hoy asegura que se encuentra "en un recinto vigilado y libre de la posibilidad de expolio", por lo que considera que "está garantizada su protección frente a actos vandálicos".

La pieza quedó ubicada en el exterior del museo, en la zona trasera, a la entrada del acceso a los fondos, "debido a la falta de espacio interior". Permanece desde entonces forrada en hormigón exteriormente y madera y foam en el interior. Apunta que "únicamente en el perfil superior han proliferado elementos vegetales, lo cual es sencillo de limpiar en un proceso de restauración sin causar daño alguno a la pieza".

En la operación de extracción de la fuente en el solar de la calle Palos, el camión grúa encargado de la operación volcó, precipitando el volquete que llevaba como contrapeso.

Cultura asegura que "las partes deterioradas están debidamente recogidas en los fondos de arqueología del museo a la espera de su restauración".