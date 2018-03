Toca poner fin a la mala dinámica

Tras un nuevo parón por los compromisos internacionales, se reanuda la competición con la disputa de la 22ª jornada de la Liga Iberdrola-Primera División Femenina, en la que el Fundación Cajasol Sporting visita al Levante UD en su ciudad deportiva (mañana domingo, 12:45), sita en la localidad valenciana de Buñol, donde el equipo onubense querrá poner fin a la ansiedad trayéndose un resultado positivo del campo del octavo clasificado.

Antonio Toledo ha tenido dos semanas para corregir los errores que han provocado una racha de cuatro derrotas consecutivas, que quiere cortar el equipo onubense ante un equipo, el granota, que no pasa por su mejor momento de la temporada.

Toledo recupera a Francisca Lara; Bárbara Santibáñez y Sandra García siguen de baja

El técnico onubense echaba la vista atrás al último mes de competición y lamentaba que "la mayoría de partidos" han sido "muy exigentes, donde el equipo creo que ha hecho fútbol para conseguir algunos puntos, sin embargo no los hemos podido lograr. Hay jugadoras que han ido con su selección, que no han podido entrenar con el equipo pero en estas dos semanas se hace un trabajo positivo y de concienciación de que el equipo puede dar más y salir de esta dinámica lo antes posible", destaca.

El técnico del Fundación Cajasol Sporting recupera a Francisca Lara tras superar el esguince que le hizo perderse el encuentro ante el Atlético de Madrid, y podrá contar con 17 jugadoras, ya que solamente ocupan la enfermería blanquiazul Bárbara Santibáñez y Sandra García.

Por todo ello Toledo pensaba durante el último entrenamiento de la semana en Huelva en "intentar sacar el once idóneo para contrarrestar a un rival que tiene plantilla para estar entre los tres primeros y por diversas circunstancias no ha cuajado como el equipo que se esperaba". Ha tenido además el Levante "un cambio de entrenador hace dos partidos, han conseguido una victoria y una derrota, y por tanto vamos a intentar que el once que salga el domingo sea el más idóneo para traernos algún punto".

Así, la convocatoria de 17 jugadoras que viajarán hoy está formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard, Anita, Carol, Alicia, Eva Vamberger, Francisca Lara, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Ngo Mbeleck, Analu, Rutendo Makore, Meryem Hajri y Joy Bokiri. Estas 17 jugadoras se ejercitarán por última vez esta semana hoy tras montar la expedición su cuartel general en Picaña, ya que el entrenamiento de ayer viernes en la Ciudad Deportiva de Huelva fue suspendido por la lluvia.

La jornada se completa con los duelos Madrid-Valencia; Real Betis-Santa Teresa; Espanyol-Albacete; Sevilla-Real Sociedad; Rayo Vallecano-Zaragoza; Granadilla Tenerife-Athletic Bilbao; y FC Barcelona-Atlético de Madrid.