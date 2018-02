Inmerecida derrota del Cajasol

El Fundación Cajasol Sporting perdió ayer por 3-1 en su visita al Rayo Vallecano, un resultado demasiado abultado para el juego mostrado por el equipo, que pagó una vez más su falta de puntería.

Los primeros acercamientos fueron onubenses, como en un saque de esquina botado por Elena Pavel a los tres minutos, pero solo cuatro después Natalia Pablos abrió el marcador en la primera llegada de las madrileñas, tras una buena jugada combinativa que acabó con un pase de Estela y la definición de la goleadora rayista delante de Sara Serrat.

El equipo de Antonio Toledo, lejos de venirse abajo por el 1-0, dominó el partido y tuvo ocasiones para marcar, como en una falta lanzada por Elena Pavel y que peinó Rutendo para que en el segundo palo cediera Castelló a Anita, a la que se le fue el disparo fuera por muy poco (16'). Un par de minutos después Analu puso a prueba a la guardameta rayista, pero Ana detuvo el lanzamiento de la guatemalteca.

En el ecuador del primer tiempo, una contra del Sporting acabó con un pase de Meryem Hajri a Francisca Lara, cuyo disparo desvió Ana a córner. Ya en el minuto 27 Anita pudo también rematar una falta colgada por Elena Pavel, pero la capitana no llegó a conectar con el esférico.

A punto estuvo de marcar el gol del empate Anita presionando a la portera Ana, pero el balón, tras un rebote, se marchó fuera (31'). Patri Ojeda probó fortuna a balón parado pero vio cómo a siete minutos para el descanso Ana detenía un lanzamiento suyo. Sin embargo, el Fundación Cajasol Sporting acabaría yéndose al descanso con un marcador adverso de 2-0, ya que Sheila marcó en el 42' en la segunda llegada de las franjirrojas, al llegar desde atrás para enviar al fondo de la red un balón rechazado por la defensa tras un intento de pase de Estela.

A los cinco minutos de la reanudación marcó de cabeza Rutendo Makore tras no poder atajar Ana la pelota, pero después de atravesar la pelota la línea de meta la colegiada pitó incomprensiblemente una infracción posterior de Francisca Lara con la bola ya dentro de la portería. Después de esa jugada, Anita tuvo un par de ocasiones para recortar distancias en el marcador cuando se cumplía la hora de partido, pero tampoco consiguió perforar la portería rival.

Sin saber aún por qué la colegiada no concedió el tanto a Rutendo y después también de un penalti sobre Analu no pitado, el conjunto onubense vio cómo el Rayo Vallecano seguía con el 100% de efectividad al anotar el 3-0 Natalia Pablos cabeceando un centro de Sheila. Diez minutos después hizo Patri Ojeda el 3-1 definitivo de falta directa.

Antonio Toledo siguió moviendo el banquillo para buscar recortar distancias, pero no lo logró a pesar de las ocasiones que tuvo el Sporting en el tramo final del encuentro, como un disparo a la media vuelta de Carol, un penalti no pitado sobre Ngo Mbeleck o un remate tras un saque de esquina que no entró en la portería por la providencial intervención de la guardameta Ana.

El Fundación Cajasol Sporting, tras este derrota, comienza a pensar en sacar un resultado positivo en la próxima jornada ante el Atlético de Madrid, encuentro que se disputará el sábado a partir de las 13:00 en los campos federativos de La Orden.