Derrota clara del Aracena ante el líder

La Unión Deportiva Aracena cosechó ayer tarde una nueva derrota frente al líder, Isla Cristina, que fue superior a lo largo del partido y demostró su posición.

Aún así hubo momentos en los que el equipo local dominó e incluso con el 1-2 fue a por el empate y provocó nervios y dudas en los visitantes, que estuvieron varios minutos sin acercarse a portería.

El encuentro entre el Aroche y el Iliplense que debía jugarse esta tarde ha sido aplazado

El resultado fue seguramente más amplio de lo visto sobre el campo, aunque el Isla tuvo más pegada y dominio del balón. En general hubo pocas ocasiones claras, aunque los atacantes fueron efectivos y se lograron cinco goles en una tarde muy desagradable en cuanto al tiempo, sobre todo en la segunda mitad.

El Isla, tras un comienzo de partido donde no hubo un dominador claro, se encontró con dos goles en pocos minutos. El primero en el 14, de bella factura, tras un centro desde el centro del campo y bonito remate de Nico, que estaba solo en el área grande. Cuatro minutos después un disparo de fuera del área, rechazando en la pierna de un rival, provocó el segundo tanto, obra de Ismael Vélez. Alegría visitante y decepción local tras el 0-2.

Sin embargo, el Aracena siguió y contó con una clara ocasión de gol y justo en la jugada después hacía el 1-2. Un buen centro de Manuel Durán y remate de cabeza de Alejandro C. De ahí hasta el descanso el Aracena fue mejor, luchó y provocó el aliento de los pocos aficionados en la grada. El Isla estaba algo abrumado y no conseguía llegar a la portería rival. El partido era bonito y no se notaba la diferencia clara en la clasificación. Aún así, no se vieron claras ocasiones de gol. Sí alguna llegada y jugadas a balón parado.

Tras el descanso el cuadro serrano comenzó con tres cambios a la vez, algo que desestabilizó un poco al equipo. Al Aracena le faltó físico y se echó de menos a Fernando en el medio, cambiado al descanso. El equipo serrano se partió un poco y la distancia entre líneas era superior a la primera mitad. Pese a todo, el tercer gol visitante llegó en una acción de mala suerte para los locales y fue un respiro para el Isla, que lo celebró a lo grande: Balón dividido a varios metros de la corona del área grande, el defensa local y un jugador isleño fueron con fuerza y el disparo de Alejandro dio con mucha fuerza en la pierna del defensa local y el balón de forma inesperada salió disparado hacia la portería, convirtiéndose en el 1-3.

Ahí se acabó el partido. El Aracena desde ese momento no creyó nunca en el empate, ni pudo. El Isla se dedicó a controlar y pocos minutos después incluso marcó el cuarto y último gol en un fallo defensivo donde Alejandro remató solo en el segundo palo.

El Isla Cristina sigue más líder y el Aracena penúltimo a falta de saber los resultados de hoy, muy lejos de la salvación, aunque las sensaciones son mejores en las últimas semanas.